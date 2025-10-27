कुचामन में पानी पीने को लेकर विवाद, चाय से झुलसा युवक जयपुर रेफर
दुकान पर पानी को लेकर कहासुनी इतनी बढ़ गई कि हाथापाई हो गई. इस बीच एक युवक गर्म चाय से झुलस गया.
Published : October 27, 2025 at 9:27 AM IST
कुचामन सिटी: शहर में हॉस्पिटल रोड स्थित दुकान पर पानी पीने को लेकर विवाद हो गया. दुकान पर युवक से कहासुनी हाथापाई में बदल गई और इस दौरान गर्म चाय गिरने से एक युवक झुलस गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया.
थाने के हैड कांस्टेबल किशन ने बताया कि पीड़ित अभिषेक वाल्मीकि के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच शुरू कर दी. चाय की दुकान चलाने वाले कैलाश और रमेश की दुकान पर अभिषेक पानी पीने पहुंचा. इस दौरान दोनों पक्षों में बहस हो गई. इस दौरान अभिषेक पर गरम चाय गिर गई. अभिषेक झुलस गया तो उसके साथी आक्रोशित हो उठे और मौके पर मौजूद चाय वालों से धक्का-मुक्की की. गुस्से में युवकों ने चाय की दुकान में तोड़फोड़ की. बड़ी संख्या में लोग जुट गए. कुचामन थाने से हैड कांस्टेबल सरोज और किशन मय जाप्ते पहुंचे और स्थिति को काबू किया.
पढ़ें:बाड़मेर: युवक की अंत्येष्टि पर विवाद, सड़क पर शव रख प्रदर्शन
क्षेत्र में तनाव: झुलसे युवक अभिषेक को तत्काल कुचामन के राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया. घटना से क्षेत्र में तनाव का माहौल है. लोगों ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने कहा कि स्थिति सामान्य है. आवश्यक जांच कर रहे हैं. नगर परिषद सभापति सुरेश सिखवाल भी अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली.