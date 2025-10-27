ETV Bharat / state

कुचामन में पानी पीने को लेकर विवाद, चाय से झुलसा युवक जयपुर रेफर

कुचामन सिटी: शहर में हॉस्पिटल रोड स्थित दुकान पर पानी पीने को लेकर विवाद हो गया. दुकान पर युवक से कहासुनी हाथापाई में बदल गई और इस दौरान गर्म चाय गिरने से एक युवक झुलस गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया.

थाने के हैड कांस्टेबल किशन ने बताया कि पीड़ित अभिषेक वाल्मीकि के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच शुरू कर दी. चाय की दुकान चलाने वाले कैलाश और रमेश की दुकान पर अभिषेक पानी पीने पहुंचा. इस दौरान दोनों पक्षों में बहस हो गई. इस दौरान अभिषेक पर गरम चाय गिर गई. अभिषेक झुलस गया तो उसके साथी आक्रोशित हो उठे और मौके पर मौजूद चाय वालों से धक्का-मुक्की की. गुस्से में युवकों ने चाय की दुकान में तोड़फोड़ की. बड़ी संख्या में लोग जुट गए. कुचामन थाने से हैड कांस्टेबल सरोज और किशन मय जाप्ते पहुंचे और स्थिति को काबू किया.