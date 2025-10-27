ETV Bharat / state

कुचामन में पानी पीने को लेकर विवाद, चाय से झुलसा युवक जयपुर रेफर

दुकान पर पानी को लेकर कहासुनी इतनी बढ़ गई कि हाथापाई हो गई. इस बीच एक युवक गर्म चाय से झुलस गया.

Kuchaman Police Station
कुचामन पुलिस थाना (ETV Bharat Kuchaman City)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 27, 2025 at 9:27 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कुचामन सिटी: शहर में हॉस्पिटल रोड स्थित दुकान पर पानी पीने को लेकर विवाद हो गया. दुकान पर युवक से कहासुनी हाथापाई में बदल गई और इस दौरान गर्म चाय गिरने से एक युवक झुलस गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया.

थाने के हैड कांस्टेबल किशन ने बताया कि पीड़ित अभिषेक वाल्मीकि के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच शुरू कर दी. चाय की दुकान चलाने वाले कैलाश और रमेश की दुकान पर अभिषेक पानी पीने पहुंचा. इस दौरान दोनों पक्षों में बहस हो गई. इस दौरान अभिषेक पर गरम चाय गिर गई. अभिषेक झुलस गया तो उसके साथी आक्रोशित हो उठे और मौके पर मौजूद चाय वालों से धक्का-मुक्की की. गुस्से में युवकों ने चाय की दुकान में तोड़फोड़ की. बड़ी संख्या में लोग जुट गए. कुचामन थाने से हैड कांस्टेबल सरोज और किशन मय जाप्ते पहुंचे और स्थिति को काबू किया.

पानी पीने को लेकर विवाद (ETV Bharat Kuchaman City)

पढ़ें:बाड़मेर: युवक की अंत्येष्टि पर विवाद, सड़क पर शव रख प्रदर्शन

क्षेत्र में तनाव: झुलसे युवक अभिषेक को तत्काल कुचामन के राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया. घटना से क्षेत्र में तनाव का माहौल है. लोगों ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने कहा कि स्थिति सामान्य है. आवश्यक जांच कर रहे हैं. नगर परिषद सभापति सुरेश सिखवाल भी अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली.

TAGGED:

TENSION IN KUCHAMAN AFTER INCIDENT
YOUNG MAN BURNT BY TEA
DISPUTE OVER DRINKING WATER
TEA SHOP VANDALIZED
ONE INJURED IN BRAWL IN KUCHAMAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ASEAN Summit: पीएम मोदी बोले- भारत की एक्ट ईस्ट नीति का मुख्य स्तंभ है आसियान

जानिए कितना खतरनाक है ग्रेड 2 फैटी लिवर, किसे होता है Fatty Liver Disease

एकल नगर निगम व्यवस्था से घटेगा वित्तीय भार, बढ़ेगा समन्वय और जवाबदेही

इन देशों में स्लीपर बसें हैं बैन, जानिए हादसा होने पर क्यों बचना हो जाता है मुश्किल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.