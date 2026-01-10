ETV Bharat / state

कुल्लू में इस सप्ताह का दूसरा मर्डर, पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी

कुल्लू में एक नेपाली व्यक्ति की हत्या कर दी गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

कुल्लू में नेपाली की हत्या
कुल्लू में नेपाली की हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 10, 2026 at 3:36 PM IST

3 Min Read
कुल्लू: जिला के पतलीकूहल में देर रात के समय एक नेपाली मूल के व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में ले लिया और अब ढालपुर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है.

वहीं, पुलिस की ओर से भी आरोपी को अदालत में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.पतलीकूहल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रात्रि 10 बजे के करीब थाना पतलीकूहल के अंतर्गत 16 मील में हत्या का एक मामला सामने आया है. मृतक की पहचान बीर बहादुर सिंह, उम्र 36 वर्ष, निवासी नेपाल के रूप में हुई है. वहीं, पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ललित उर्फ ललन निवासी नेपाल ने आपसी लड़ाई-झगड़े के दौरान मृतक को जानबूझकर सड़क के किनारे से नदी की ओर धक्का दे दिया, जिस कारण उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई.

वही, स्थानीय लोगों ने इस बारे पुलिस को सूचित किया. सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ललित उर्फ ललन को गिरफ्तार कर लिया है. इस संबंध में थाना पतलीकूहल में अभियोग संख्या 06/26 के तहत धारा 103 भारतीय न्याय संहिता में मामला दर्ज किया गया है. एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया कि पुलिस की प्रारंभिक जांच से यह भी सामने आया है कि 'घटना के समय दोनों व्यक्ति शराब के नशे में थे और इसी दौरान विवाद बढ़ गया. पुलिस की ओर से मामले की गहनता से जांच की जा रही है. आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.'

बिहार के युवक की भी हुई थी हत्या

इससे पहले कुल्लू जिले के बंजार उपमंडल में बीते दिनों एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. बिहार के मुंगेर जिले का रहने वाला 21 वर्षीय दीपक झा, जो दिल्ली में काम करता था, चंडीगढ़ से टैक्सी लेकर बंजार पहुंचा था. वो यहां गाड़ा गुशैणी की रहने वाली एक विवाहित महिला से मिलने आया था, जिसके दो बच्चे हैं. पुलिस के अनुसार युवक के आने की जानकारी महिला के पति और ग्रामीणों को लग गई थी. जिसके बाद महिला के पति और ग्रामीणों ने युवक को बेरहमी से पीटा. गंभीर हालत में युवक को पहले बंजार अस्पताल और फिर कुल्लू के ढालपुर अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.

