बीकानेर में घर के बाहर से युवक का अपहरण, चार घंटे बाद छोड़ा
पीड़ित युवक ने दो नामजद युवकों सहित तीन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है.
Published : February 10, 2026 at 10:50 AM IST
बीकानेरः जिले के लूणकरणसर थाना क्षेत्र में घर के बाहर से एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया है. बदमाशों ने युवक के परिजन को अपहरण की जानकारी देते हुए दो लाख रुपए फिरौती मांगी. इस परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस की नाकाबंदी को देखते हुए बदमाश चार घंटे बाद युवक को लूणकरणसर के बाहर एक टोल के पास छोड़कर फरार हो गए.
घटना को लेकर एडिशनल एसपी ग्रामीण बीएल मीणा ने बताया कि युवक वापस घर लौट आया है. युवक ने दो नामजद युवकों सहित तीन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है. पुलिस तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है. उन्होंने बताया कि फिलहाल युवक ने पूछताछ में कुछ भी नहीं बताया है. एडिशनल एसपी ने बताया कि युवक से घटना को लेकर जानकारी जुटाई जाएगी. वहीं, बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस टीमें काम कर रही हैं.
लेनदेन से जुड़ा हो सकता है मामलाः वहीं, इस पूरे मामले में आशंका जताई जा रही है कि संभवतः रुपए के लेनदेन का विवाद भी घटना का कारण हो सकता है. साथ ही चर्चा यह भी जारी है कि परिजनों के पास फिरौती की रकम को लेकर फोन आया था. इसके बाद बदमाशों को संभवतः फिरौती की रकम दी गई है, हालांकि इसको लेकर पुलिस की तरफ से भी कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.