ETV Bharat / state

बीकानेर में घर के बाहर से युवक का अपहरण, चार घंटे बाद छोड़ा

पीड़ित युवक ने दो नामजद युवकों सहित तीन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है.

YOUNG MAN WAS KIDNAPPED, RELEASED AFTER FOUR HOURS
पुलिस थाना लूणकरणसर. (ETV Bharat bikaner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 10, 2026 at 10:50 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बीकानेरः जिले के लूणकरणसर थाना क्षेत्र में घर के बाहर से एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया है. बदमाशों ने युवक के परिजन को अपहरण की जानकारी देते हुए दो लाख रुपए फिरौती मांगी. इस परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस की नाकाबंदी को देखते हुए बदमाश चार घंटे बाद युवक को लूणकरणसर के बाहर एक टोल के पास छोड़कर फरार हो गए.

घटना को लेकर एडिशनल एसपी ग्रामीण बीएल मीणा ने बताया कि युवक वापस घर लौट आया है. युवक ने दो नामजद युवकों सहित तीन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है. पुलिस तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है. उन्होंने बताया कि फिलहाल युवक ने पूछताछ में कुछ भी नहीं बताया है. एडिशनल एसपी ने बताया कि युवक से घटना को लेकर जानकारी जुटाई जाएगी. वहीं, बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस टीमें काम कर रही हैं.

पढ़ेंः लूट व अपहरण के मामले में कांस्टेबल समेत पांच गिरफ्तार, SP ने किया निलंबित

लेनदेन से जुड़ा हो सकता है मामलाः वहीं, इस पूरे मामले में आशंका जताई जा रही है कि संभवतः रुपए के लेनदेन का विवाद भी घटना का कारण हो सकता है. साथ ही चर्चा यह भी जारी है कि परिजनों के पास फिरौती की रकम को लेकर फोन आया था. इसके बाद बदमाशों को संभवतः फिरौती की रकम दी गई है, हालांकि इसको लेकर पुलिस की तरफ से भी कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

TAGGED:

YOUNG MAN WAS KIDNAPPED
RELEASED AFTER FOUR HOURS
KIDNAPPED FROM OUTSIDE HIS HOUSE
बीकानेर में युवक का अपहरण
YOUNG MAN KIDNAPPED FROM BIKANER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.