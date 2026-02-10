ETV Bharat / state

बीकानेर में घर के बाहर से युवक का अपहरण, चार घंटे बाद छोड़ा

बीकानेरः जिले के लूणकरणसर थाना क्षेत्र में घर के बाहर से एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया है. बदमाशों ने युवक के परिजन को अपहरण की जानकारी देते हुए दो लाख रुपए फिरौती मांगी. इस परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस की नाकाबंदी को देखते हुए बदमाश चार घंटे बाद युवक को लूणकरणसर के बाहर एक टोल के पास छोड़कर फरार हो गए.

घटना को लेकर एडिशनल एसपी ग्रामीण बीएल मीणा ने बताया कि युवक वापस घर लौट आया है. युवक ने दो नामजद युवकों सहित तीन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है. पुलिस तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है. उन्होंने बताया कि फिलहाल युवक ने पूछताछ में कुछ भी नहीं बताया है. एडिशनल एसपी ने बताया कि युवक से घटना को लेकर जानकारी जुटाई जाएगी. वहीं, बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस टीमें काम कर रही हैं.