ETV Bharat / state

चित्तौड़ में प्रॉपर्टी विवाद में चली गोली, घायल युवक ने पिता एवं भाई पर लगाया आरोप

घायल युवक को उदयपुर रैफर कर दिया गया. युवक की ओर से पुलिस को रिपोर्ट भी नहीं दी गई.

injured young man was brought to the hospital
घायल युवक को लाए अस्पताल (ETV Bharat Chittorgarh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 18, 2026 at 10:16 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्तौड़गढ़: शहर में शनिवार रात करीब 10.40 बजे जिला चिकित्सालय के सामने होटल आराधना के बाहर गोली चलने से हड़कंप मच गया. गोली एक युवक के पैर में लगी, जिसे चित्तौड़गढ़ से प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रैफर कर दिया गया. उसने अपने ही पिता एवं छोटे भाई पर मारपीट एवं गोली चलाने का आरोप लगाया. प्रोपर्टी विवाद की बात सामने आई है. इधर, फायरिंग की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. पुलिस घायल युवक के बयान के आधार पर मामले की जांच में जुटी है. आरोपियों को नामजद कर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है.

घायल युवक नरधारी हाल चित्तौड़गढ़ निवासी वीपी सिंह है. वीपी सिंह ने बताया कि पिता भंवर सिंह से करीब दो साल से विवाद चल रहा है. दो साल से पिता उसे धमका रहे हैं. आर्थिक रूप से परेशान कर दिया. सारी प्रॉपर्टी ले ली. घायल युवक ने बताया कि पिता सिरोड़ी में रामपाल सोनी की माइंस चला रहे हैं और मुझे मारने के लिए पंजाब से बाउंसर ला रखे हैं. तीन दिन पूर्व पिता सिरोड़ी में माइंस पर मिले. शनिवार रात वह पिता की होटल के बाहर आया, जहां पिता भंवर सिंह, छोटा भाई देवेंद्रसिंह व दो-तीन अन्य लोग मौजूद थे. होटल के यहां पहुंचते ही इन्होंने विवाद शुरू कर दिया तथा छोटे भाई और पिता ने फायरिंग कर दी.

पढ़ें:बेटा बना दानव! प्रॉपर्टी विवाद में माता-पिता को उतारा मौत के घाट

पुलिस को झगड़े की सूचना: ASP सरिता सिंह ने बताया कि जिला चिकित्सालय के सामने दो पक्ष झगड़े हैं और फायरिंग हो गई. इसके बाद सदर पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. यहां जांच में पाया कि पिता-पुत्र में प्रोपर्टी विवाद था. घायल युवक वीपी को उदयपुर रेफर कर दिया गया. युवक की ओर से पुलिस को रिपोर्ट भी नहीं दी गई थी. पुलिस ने रिपोर्ट आने पर ही मीडिया से बयान की बात कही. घटनाक्रम उदयपुर मार्ग का है, जहां जिले के सबसे बड़े श्री सांवलियाजी राजकीय सामान्य चिकित्सालय के सामने होटल के आगे हुआ. इस होटल के नीचे और आसपास काफी मेडिकल शॉप हैं, लेकिन रात होने के कारण ज्यादा भीड़ नहीं थी. दोनों ही पक्षों के लोग आपस में उलझे थे. वीपी भी अपने दो-तीन साथियों के साथ बातचीत करने होटल आया था. पिता-पुत्र में पहले से ही फोन पर विवाद हुआ था.

पढ़ें:प्रॉपर्टी विवाद के चलते बुजुर्ग बहनों का दिनदहाड़े अपहरण, पकड़े जाने के डर से दोनों को रास्ते में उतारा, एक आरोपी गिरफ्तार - Sisters Kidnapped in Ajmer

प्रॉपर्टी को लेकर विवाद: नरधारी निवासी भंवर सिंह तथा पुत्र वीपी में करीब 2 वर्षों से प्रॉपर्टी विवाद है. भंवर सिंह कुछ वर्षों से माइनिंग व्यवसाय से जुड़ा है. उसका पुत्र वीपी पहले पिता के साथ ही व्यवसाय कर रहा था. किसी बात पर अनबन के बाद पुत्र को अलग कर दिया. दोनों में पहले भी विवाद हुए.

TAGGED:

FIRING IN PROPERTY DISPUTE
FATHER ACCUSED OF FIRING A GUN
INJURED YOUNG MAN REFER TO UDAIPUR
चित्तौड़ में गोली चलने से हड़कंप
FIRING IN CHITTORGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.