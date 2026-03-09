ETV Bharat / state

चाकूबाजी की दहशत में पूर्वी दिल्ली, देर रात सीमापुरी में युवक की बेरहमी से हत्या, 7 दिन में 5वीं वारदात

रफीकुल नशे का करता था विरोध स्थानीय निवासियों में इस घटना को लेकर रोष है. मोहल्ले के लोगों का कहना है कि रफीकुल इलाके में फल-फूल रहे नशा तस्करी और ड्रग्स के कारोबार का कड़ा विरोध करता था वह अक्सर युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह देता था और इस अवैध धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन को आगाह करता रहता था आशंका जताई जा रही है कि इसी सामाजिक सक्रियता से चिढ़कर नशा माफियाओं ने उस पर हमला कर दिया.

हमला इतना भीषण था कि रफीकुल को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा. उसे बचाने की कोशिश में उसका दोस्त भी गंभीर रूप से घायल हो गया. वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए.

मृतक की पहचान रफीकुल के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, घटना रविवार देर रात की है जब रफीकुल अपने एक साथी के साथ सीमापुरी के ई-ब्लॉक स्थित एक दुकान के बाहर खड़ा होकर बातचीत कर रहा था. तभी अचानक अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ अज्ञात हमलावर वहां पहुंचे इससे पहले कि रफीकुल कुछ समझ पाता, हमलावरों ने उन पर भारी चापड़ से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बदमाशों निडर, बेखौफ घूम रहे हैं. चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं ने हर किसी को सकते में डाल दिया है. बीते एक हफ्ते में लगातार कई वारदातें सामने आ चुकी है. ताजा मामला दिल्ली के सीमापुरी इलाके का है जहां रविवार देर रात बदमाशों ने सरेआम एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी, जबकि बीच-बचाव में आया उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया.

सूचना मिलते ही शाहदरा जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया है, जबकि घायल युवक का इलाज जारी है.

हमने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि हमलावरों के भागने के रूट का पता लगाया जा सके. कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा- आर.पी. मीना, डीसीपी शाहदरा

इस घटना के बाद से सीमापुरी में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या हमलावरों का संबंध किसी संगठित गैंग से है या यह आपसी रंजिश का परिणाम है.

होली के बाद से लगातार बढ़ रही चाकूबाजी और हत्या की वारदातें

राजधानी दिल्ली में होली के त्योहार के बाद से कानून-व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है पिछले एक सप्ताह के भीतर दिल्ली के अलग-अलग इलाकों, खासकर पूर्वी दिल्ली (यमुनापार) में चाकूबाजी, लूटपाट और हत्या की वारदातों ने पुलिसिया दावों की पोल खोल दी है आलम यह है कि महज तीन दिनों के भीतर पूर्वी दिल्ली के पांच थाना क्षेत्रों में खूनी संघर्ष की घटनाएं सामने आई हैं.



उत्तम नगर में हत्या और 'बुलडोजर' एक्शन

हफ्ते की शुरुआत पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर से हुई, जहां होली के अगले दिन तरुण नामक युवक की हत्या कर दी गई. इस घटना ने इतना तूल पकड़ा कि प्रशासन को सख्त रुख अपनाना पड़ा. दिल्ली में हालिया अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चलाया गया, जो राजधानी में चर्चा का विषय बना हुआ है.

पूर्वी दिल्ली: 3 दिन, 5 इलाके और दहशत का साया जाफराबाद (ठंडा पराठा बना विवाद का कारण): गली नंबर 50 में एक दुकान पर काम करने वाले 23 वर्षीय शाहनवाज को सिर्फ इसलिए चाकू मार दिया गया क्योंकि 'पराठा ठंडा' था. मामूली कहासुनी में आरोपी ने शाहनवाज के पेट में चाकू घोंप दिया. न्यू उस्मानपुर (लूट में नाकाम होने पर हमला): जीरो पुस्ता इलाके में 20 वर्षीय सद्दाम पर बदमाशों ने तब हमला किया जब उसकी जेब में लूटने के लिए कुछ नहीं मिला. सद्दाम की हालत नाजुक बनी हुई है. शास्त्री पार्क (मछली कारोबारी पर हमला): एच ब्लॉक में सुबह-सुबह गाजीपुर मंडी जा रहे कारोबारी मुजाहिर मुखिया को बदमाशों ने घेरकर 8 से 10 बार चाकू मारे. उन्हें एम्स (AIIMS) में भर्ती कराया गया है. सीलमपुर (रेहड़ी हटाने पर खूनी झड़प): जी ब्लॉक में बिरयानी की रेहड़ी हटाने को लेकर हुए विवाद में पिता-पुत्र और एक युवक के बीच जमकर चाकू चले. इस हिंसक झड़प में एक युवक की उंगली कट गई, जबकि पिता-पुत्र भी गंभीर रूप से घायल हैं.

पुलिस की कार्रवाई

लगातार होती इन वारदातों ने स्थानीय निवासियों में डर का माहौल पैदा कर दिया है लोगों का कहना है कि छोटी-छोटी बातों पर चाकू निकलना अब आम बात हो गई है. पुलिस सभी मामलों की गहनता से जांच कर रही है. अधिकांश घटनाओं में आपसी रंजिश सामने आई है. पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और गश्त बढ़ा दी गई है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में होली खेलने के दौरान चाकू से किया गया हमला, बिहार के युवक की मौत

ये भी पढ़ें- शराब पीने का विरोध करने पर यूट्यूबर की चाकू मारकर हत्या, 3 अपराधी गिरफ्तार