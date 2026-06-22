शेयर मार्केट में पैसा कमाने का लालच देकर 54.83 लाख की ठगी, पीड़ित ने क्रेडिट कार्ड व गोल्ड लोन से भी उठाए पैसे
थाना पुलिस बैंक स्टेटमेंट व दस्तावेज की जांच कर रही है.
Published : June 22, 2026 at 4:08 PM IST
अलवरः शहर के कोतवाली थाना में शेयर मार्केट में पैसा कमाने का लालच देकर युवक से करीब 54 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है. पीड़ित की ओर से आरोपी युवक को 62 लाख 13 हजार 301 रुपए दिए गए थे. आरोपी ने युवक को विश्वास में लेने के लिए 8 लाख रुपए लौटाए और फिर मांगने पर आरोपी ने पीड़ित को धमका कर कहा कि वह ऐसे ही लोगों से रुपए लेकर धोखाधड़ी करता है. पीड़ित की ओर से कोतवाली थाने में शिकायत दी गई. इस पर कार्रवाई नहीं होने के बाद पीड़ित पुलिस अधीक्षक अलवर के समक्ष शिकायत पत्र प्रस्तुत किया, इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद परिवादी ने न्यायालय के समक्ष परिवाद पेश किया. इस पर इस्तगासे के जरिए कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है. पुलिस इस प्रकरण में अनुसंधान कर रही है.
कोतवाली थाना अधिकारी रमेश सैनी ने बताया कि पीड़ित तरनजीत सिंह ने न्यायालय के समक्ष परिवाद पेश किया था. इस्तगासे के जरिए शिकायत दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है. थानाधिकारी सैनी ने बताया कि पीड़ित की ओर से शिकायत में बताया गया कि आरोपी दमनप्रीत सिंह ने उससे कहा कि अगर उसे पैसा कमाना है तो शेयर मार्केट में पैसा लगाना होगा. इससे परिवादी को प्रतिदिन अच्छा मुनाफा होगा. इस पर परिवादी दमनप्रीत सिंह के झांसी में आ गया और 31 अक्टूबर 2024 को पहली बार 3 लाख 56 हजार रुपए दिए. परिवादी ने 2024 से 2026 तक आरोपी को पैसे दिए.
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पीड़ित ने दिए 62 लाख रुपएः परिवादी ने शिकायत में बताया कि इसके बाद अलग-अलग समय पर पीड़ित ने लाखों रुपए भरोसे के चलते दे दिए. परिवादी ने बताया कि पैसा कमाने की लालच में आकर उसने गोल्ड लोन, जमा राशि व क्रेडिट कार्ड से 11 लाख रुपए व 26 लाख रुपए नकद दिए. परिवादी ने बताया कि आरोपी दमनप्रीत को 62 लाख 83 हजार 301 रुपए दिए. परिवादी ने शिकायत में बताया कि भरोसे में लेने के लिए आरोपी ने परिवादी को जून 2025 में 8 लाख रुपए वापिस दिए.
पुलिस कर रही जांचः परिवादी ने आरोप लगाया कि फिलहाल आरोपी के पास 54 लाख 83 हजार रूपए शेष हैं. जब परिवादी ने आरोपी से पैसे मांगे तो आरोपी कहने लगा कि अभी शेयर मार्केट से पैसा नहीं मिल रहा, पैसा मिलने पर ही लौटाया जाएगा. परिवादी ने शिकायत में बताया कि 20 मई को जब आरोपी से राशि मांगी गई, तो उसने रुपए लौटाने से मना कर दिया. साथ ही कहा कि वह धोखाधड़ी, छल कपट व बेईमानी कर लोगों से शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम पर पैसे ऐंठता है. परिवादी की शिकायत के आधार पर न्यायालय से इस्तगासे से कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज हुआ. इस पर पुलिस अनुसंधान कर रही है. फिलहाल थाना पुलिस बैंक स्टेटमेंट व दस्तावेज की जांच कर रही है.