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शेयर मार्केट में पैसा कमाने का लालच देकर 54.83 लाख की ठगी, पीड़ित ने क्रेडिट कार्ड व गोल्ड लोन से भी उठाए पैसे

अलवर शहर कोतवाली थाना. ( ETV Bharat alwar )

अलवरः शहर के कोतवाली थाना में शेयर मार्केट में पैसा कमाने का लालच देकर युवक से करीब 54 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है. पीड़ित की ओर से आरोपी युवक को 62 लाख 13 हजार 301 रुपए दिए गए थे. आरोपी ने युवक को विश्वास में लेने के लिए 8 लाख रुपए लौटाए और फिर मांगने पर आरोपी ने पीड़ित को धमका कर कहा कि वह ऐसे ही लोगों से रुपए लेकर धोखाधड़ी करता है. पीड़ित की ओर से कोतवाली थाने में शिकायत दी गई. इस पर कार्रवाई नहीं होने के बाद पीड़ित पुलिस अधीक्षक अलवर के समक्ष शिकायत पत्र प्रस्तुत किया, इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद परिवादी ने न्यायालय के समक्ष परिवाद पेश किया. इस पर इस्तगासे के जरिए कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है. पुलिस इस प्रकरण में अनुसंधान कर रही है. कोतवाली थाना अधिकारी रमेश सैनी ने बताया कि पीड़ित तरनजीत सिंह ने न्यायालय के समक्ष परिवाद पेश किया था. इस्तगासे के जरिए शिकायत दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है. थानाधिकारी सैनी ने बताया कि पीड़ित की ओर से शिकायत में बताया गया कि आरोपी दमनप्रीत सिंह ने उससे कहा कि अगर उसे पैसा कमाना है तो शेयर मार्केट में पैसा लगाना होगा. इससे परिवादी को प्रतिदिन अच्छा मुनाफा होगा. इस पर परिवादी दमनप्रीत सिंह के झांसी में आ गया और 31 अक्टूबर 2024 को पहली बार 3 लाख 56 हजार रुपए दिए. परिवादी ने 2024 से 2026 तक आरोपी को पैसे दिए. पढ़ेंः डिजिटल अरेस्ट कर 24 लाख की ठगी: गिरोह को बैंक खाते देने वाली गैंग के दो बदमाश गिरफ्तार, एक कजाकिस्तान से एमबीबीएस