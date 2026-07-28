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दिल्ली के ओखला में एमसीडी के कूड़ा डंपर ने युवक को कुचला, मौके पर मौत; जांच में जुटी पुलिस

नई दिल्‍ली: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया स्थित क्राउन प्लाजा रेड लाइट पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एमसीडी के कूड़ा ढोने वाले डंपर ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है. यह चौराहा पहले भी कई जानलेवा हादसों का गवाह बन चुका है, जिससे सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

पुलिस के मुताबिक हादसा सोमवार रात करीब 10 बजे क्राउन प्लाजा रेड लाइट पर हुआ. एमसीडी का कूड़ा ढोने वाले ट्रक DL-1GC-7090 की चपेट में एक अज्ञात युवक आ गया. हादसा इतना भयावह था कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. सूचना मिलते ही ओखला इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस ट्रक चालक विपिन, निवासी किराड़ी, पश्चिम दिल्ली, से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है. फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है .क्राउन प्लाजा रेड लाइट का यह चौराहा पहले भी कई दर्दनाक हादसों का गवाह बन चुका है.