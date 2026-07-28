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दिल्ली के ओखला में एमसीडी के कूड़ा डंपर ने युवक को कुचला, मौके पर मौत; जांच में जुटी पुलिस

ओखला में क्राउन प्लाजा रेड लाइट पर एमसीडी के कूड़ा ढोने वाले डंपर ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

MCD Garbage Truck Runs Over Youth
एमसीडी के कूड़ा वाहन से कुचलकर युवक की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 28, 2026 at 1:34 PM IST

2 Min Read
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नई दिल्‍ली: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया स्थित क्राउन प्लाजा रेड लाइट पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एमसीडी के कूड़ा ढोने वाले डंपर ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है. यह चौराहा पहले भी कई जानलेवा हादसों का गवाह बन चुका है, जिससे सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

पुलिस के मुताबिक हादसा सोमवार रात करीब 10 बजे क्राउन प्लाजा रेड लाइट पर हुआ. एमसीडी का कूड़ा ढोने वाले ट्रक DL-1GC-7090 की चपेट में एक अज्ञात युवक आ गया. हादसा इतना भयावह था कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. सूचना मिलते ही ओखला इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस ट्रक चालक विपिन, निवासी किराड़ी, पश्चिम दिल्ली, से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है. फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है .क्राउन प्लाजा रेड लाइट का यह चौराहा पहले भी कई दर्दनाक हादसों का गवाह बन चुका है.

वर्ष 2019 में ट्रक और कार की टक्कर में तीन लोगों की जान चली गई थी. 2021 में एक बाइक सवार ट्रक की चपेट में आ गया था. 2024 में कूड़ा ढोने वाले ट्रक ने एक महिला वकील की जान ले ली थी. इसी साल मार्च में भी ओखला इलाके में ट्रक से जुड़े हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई थी. लगातार हो रहे हादसे इस पूरे इलाके को सड़क सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील बना रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग से हर दिन बड़ी संख्या में डंपर और भारी वाहन गुजरते हैं. कई बार तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते लोग हादसों का शिकार हो जाते हैं. लोगों की मांग है कि इस ब्लैक स्पॉट पर ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत की जाए, भारी वाहनों की निगरानी बढ़ाई जाए और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए, ताकि किसी और परिवार को अपनों को न खोना पड़े.

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