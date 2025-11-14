ETV Bharat / state

गुरुग्राम में युवक की हत्या, कूड़े के ढेर में मिला लहूलुहान शव

10 दिन पहले आया था गुरुग्रामः मौके पर पहुंची टीम ने जब जांच की तो पाया कि युवक के सिर को पत्थर से कुचला गया है. काफी प्रयास के बाद युवक की पहचान बिहार के रहने वाले कमोद कापर के रूप में हुई. युवक दिल्ली में रहता था और करीब 10 दिन पहले गुरुग्राम के ज्योति पार्क में अपने भाई के पास आया था.

गुरुग्राम: सेक्टर -7 एक्सटेंशन के पास कूड़े के ढेर में युवक का लहूलुहान शव मिलने से सनसनी मच गई. कूड़ा फेंकने आए एक व्यक्ति ने जब शव पड़े देखा तो इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी. मौके पर पहुंची न्यू कॉलोनी और सेक्टर-9 थाना पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

गुरुग्राम में कूड़े में मिला शव (Etv Bharat)

शराब के ठेके के पास रात में था मौजूदः बताया जा रहा है कि कमोद कापर नशा करने का आदी था. ऐसे में माना जा रहा है कि कल रात को वह शराब के ठेके के पास मौजूद था. यहां उसने किसी के साथ शराब पी और इस दौरान उसका विवाद हो गया. विवाद के दौरान उसकी सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी गई. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. आज सुबह जब शव कूड़े के ढेर में पड़ा रहने की सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची. मामले में सेक्टर-9 थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है."

क्या बोले पुलिस अधिकारीः सेक्टर 9 थाना के प्रभारी कुलदीप ने बताया कि "मौके से साक्ष्य जुटाने के साथ ही पास में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को कब्जे में लिया गया है. डॉग स्क्वायड को मौके पर जाकर जांच कराई गई है. मामले की जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा."