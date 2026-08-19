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गूलरभोज में महिला और बच्चे को घुमा रहे युवक के साथ मारपीट अपहरण, अप्राकृतिक यौन हिंसा का आरोप, हालत गंभीर

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के गूलरभोज में 15 अगस्त को एक युवक के साथ कथित मारपीट, लूट, अपहरण और अप्राकृतिक यौन हिंसा का मामला सामने आने से सनसनी फैल गई. आरोप है कि युवक अपनी टैक्सी कार से एक महिला और उसके बच्चे को लेकर गूलरभोज डैम क्षेत्र में घूमने गया था.

गूलरभोज डैम पर युवक से मारपीट: इसी दौरान कुछ युवकों ने उसे रोककर उसके साथ मारपीट की और जबरन अपने वाहन में बैठाकर अज्ञात स्थान पर ले गए. युवक ने आरोप लगाया है कि वहां उसके साथ गंभीर यौन हिंसा की गई और उसके रुपये भी लूट लिए गए. हालत बिगड़ने पर उसे गदरपुर सीएचसी ले जाया गया, जहां से रुद्रपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया. पुलिस ने तहरीर के आधार पर चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

महिला और उसके बच्चे के साथ घूमने गया था युवक: उधम सिंह नगर जिले के गूलरभोज क्षेत्र में युवक के साथ हुई कथित मारपीट, अपहरण, लूट और अप्राकृतिक यौन हिंसा के मामले ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है. घटना 15 अगस्त की बताई जा रही है. पीड़ित युवक के अनुसार वह अपनी टैक्सी कार से एक महिला और उसके बच्चे को लेकर गूलरभोज डैम क्षेत्र में घूमने गया था. इसी दौरान कुछ स्थानीय युवकों ने उसे रोक लिया और महिला के साथ उसके वहां घूमने को लेकर आपत्ति जताई.

अपहरण और अप्राकृतिक यौन हिंसा का आरोप: आरोप है कि युवकों ने पहले उसके साथ मारपीट की और इसके बाद उसे जबरन अपने वाहन में बैठाकर अज्ञात स्थान पर ले गए. पीड़ित का आरोप है कि वहां उसके साथ बारी-बारी से अप्राकृतिक यौन हिंसा की गई. मारपीट के दौरान उसके शरीर और निजी अंगों में गंभीर चोटें आईं. इसके साथ ही उसके पास मौजूद रुपये भी छीन लिए गए.

मारपीट के वीडियो भी बनाए: पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद उसे सार्वजनिक स्थान पर घुमाया गया और उसके साथ मारपीट की गई. इस दौरान कुछ लोगों के कैमरों में घटना से संबंधित दृश्य कैद होने की बात भी सामने आई है. बाद में युवक की हालत बिगड़ने पर परिजन उसे गदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे. चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे रुद्रपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया.

पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया: पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार पीड़ित का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और चिकित्सकीय जांच में अप्राकृतिक यौन हिंसा से संबंधित तथ्य सामने आए हैं. पुलिस अब आरोपियों की तलाश के साथ ही घटना से जुड़े साक्ष्यों और वीडियो फुटेज की जांच कर रही है.