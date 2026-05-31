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गोरखपुर में जमीनी विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या, गांव में तनाव

गोरखपुर: जिले के सिकरीगंज थाना क्षेत्र के ढखवा गांव में शनिवार की देर रात हुए जमीनी विवाद ने खूनी रूप ले लिया. वर्षों से चली आ रही भूमि रंजिश के बीच 26 वर्षीय युवक की कथित रूप से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई, जबकि परिजनों में कोहराम मच गया. सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच शुरू कर दी. मृतक की पहचान पिंटू साहनी (26) के रूप में हुई है.

बताया जा रहा है कि गांव में जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा था. शनिवार की देर रात इसी विवाद को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते कहासुनी ने हिंसक रूप धारण कर लिया और मारपीट शुरू हो गई. आरोप है कि विरोधी पक्ष के लोगों ने पिंटू साहनी पर लाठी-डंडों और अन्य वस्तुओं से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

घटना के बाद परिजन और ग्रामीण उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाने की तैयारी में जुटे, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई. बताया जा रहा है कि गंभीर चोटों के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई और गांव में शोक की लहर दौड़ गई.



घटना की सूचना पर सिकरीगंज पुलिस, सीओ विवेक तिवारी तत्काल मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटनास्थल पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई थी, जिसे देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया.