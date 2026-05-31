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गोरखपुर में जमीनी विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या, गांव में तनाव

गोरखपुर के सिकरीगंज थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस मामले की जांच में जुटी.

युवक की पीट पीटकर हत्या
युवक की पीट पीटकर हत्या (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 12:32 PM IST

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गोरखपुर: जिले के सिकरीगंज थाना क्षेत्र के ढखवा गांव में शनिवार की देर रात हुए जमीनी विवाद ने खूनी रूप ले लिया. वर्षों से चली आ रही भूमि रंजिश के बीच 26 वर्षीय युवक की कथित रूप से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई, जबकि परिजनों में कोहराम मच गया. सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच शुरू कर दी. मृतक की पहचान पिंटू साहनी (26) के रूप में हुई है.

बताया जा रहा है कि गांव में जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा था. शनिवार की देर रात इसी विवाद को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते कहासुनी ने हिंसक रूप धारण कर लिया और मारपीट शुरू हो गई. आरोप है कि विरोधी पक्ष के लोगों ने पिंटू साहनी पर लाठी-डंडों और अन्य वस्तुओं से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

घटना के बाद परिजन और ग्रामीण उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाने की तैयारी में जुटे, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई. बताया जा रहा है कि गंभीर चोटों के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई और गांव में शोक की लहर दौड़ गई.

घटना की सूचना पर सिकरीगंज पुलिस, सीओ विवेक तिवारी तत्काल मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटनास्थल पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई थी, जिसे देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया.

सीओ खजनी विवेक तिवारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला जमीनी विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है. आरोपितों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है. गांव में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस लगातार निगरानी बनाए हुए है. इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि मामूली जमीन विवाद किस तरह जानलेवा संघर्ष में बदल रहे हैं. पुलिस से लेकर सीएम दरबार तक जमीन से जुड़े मामले पहुंचते हैं, लेकिन निस्तारण में देरी ऐसी घटनाओं का कारण बन रही हैं.

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