नाकाबंदी के दौरान बैरिकेड्स को टक्कर मारी, 20 किलोमीटर तक पुलिस को छकाया, फिल्मी अंदाज में पकड़ा

बैरिकेड तोड़ने वाले युवक को पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार किया है. जबकि एक युवक नाबालिग को निरुद्ध किया है.

कार को ले जाती पुलिस की क्रेन (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 28, 2026 at 5:21 PM IST

4 Min Read
चित्तौड़गढ़: शहर के निकट हाईवे पर बुधवार को पुलिस नाकाबंदी के दौरान एक वाहन ने बैरिकेड को टक्कर मारकर फरार होने की कोशिश की और पुलिस को खूब छकाया. करीब 20 किलोमीटर तक शहर की गलियों में पुलिस कार का पीछा करती रही. बाद में पुलिस ने कार को बड़ी मुश्किल से निंबाहेड़ा हाईवे पर रुकवाया. इस दौरान कार चालक ने पुलिस के 112 वाहन को भी टक्कर मार दी. पुलिस ने दो युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस ने एक युवक को शांति भंग में गिरफ्तार किया है, जबकि एक युवक नाबालिग को निरुद्ध किया है. विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है.

चित्तौड़गढ़ सदर थानाधिकारी प्रेमसिंह ने बताया कि बुधवार को हेड कांस्टेबल सुरेंद्रसिंह ने बोजुंदा पुलिया पर कोटा-उदयपुर हाईवे पर नाकाबंदी की थी. इस दौरान कोटा की ओर से आ रही एक कार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने गति बढ़ाते हुए पुलिस बैरिकेड को टक्कर मारकर भाग निकला. कार में संदिग्ध वस्तु होने की आशंका के चलते पुलिस ने उसका पीछा किया और पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया.

कार सवार भीलवाड़ा हाईवे से लक्ष्मीपुरा व बराड़ा गांव से होते हुए शहर में घुस गए. इसके बाद उन्होंने शहर के सेंती, सेगवा हाउसिंग बोर्ड, मधुवन, महेशपुर आदि क्षेत्रों में काफी तेज गति से कार चलाई. पीछा कर रहे हेड कांस्टेबल की सूचना पर सदर थाने की गाड़ी भी पीछा करने लगी. जब कार सवार निंबाहेड़ा हाईवे पर शहर की ओर जाने लगे, तो पुलिस टीम ने दो जीप आगे लगाकर कार रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार चालक ने पुलिस वाहन को ही टक्कर मार दी. हादसे में किसी को चोट नहीं आई. पुलिस ने मौके से 1 युवक को हिरासत में ले लिया, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया है. कार की तलाशी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. इनमें से कार चलाने वाला युवक नाबालिग बताया जा रहा है. उसके साथी विजयपुर थाना अंतर्गत सादी गांव निवासी जयेश पुत्र नारायणलाल जाट को गिरफ्तार किया गया है. नाकाबंदी कर रहे हेड कांस्टेबल सुरेंद्रसिंह ने कार सवारों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. उनके खिलाफ राज्य के कार्य में बाधा पहुंचाने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.

सफाईकर्मी को भी मारी थी टक्कर: इधर, जानकारी में सामने आया कि मधुवन क्षेत्र में अक्षय मार्ग पर सफाई कर रहे एक सफाई कर्मी को भी कार ने चपेट में ले लिया था. उसके पैर में गंभीर चोट आई है. उसे उपचार के लिए श्री सांवलिया जी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया. घायल की ओर से भी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है.

तेज गति से दौड़ती कार से सहमे शहरवासी: पुलिस नाकाबंदी तोड़कर भागी कार ने शहर के मुख्य मार्गों पर तेज गति से दौड़ लगाई, जबकि पुलिस वाहन उसका पीछा करते रहे. यह नजारा देख शहरवासी सहम गए. आशंका जताई जा रही थी कि यह मादक पदार्थ तस्करी से जुड़ा मामला हो सकता है, लेकिन कार में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. ऐसे में यह आशंका भी है कि हाईवे पर की जा रही पुलिस नाकाबंदी का ध्यान भटकाकर कोई अन्य वारदात अंजाम दी गई हो. यह पुलिस के लिए जांच का एक अहम विषय है.

