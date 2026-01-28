ETV Bharat / state

नाकाबंदी के दौरान बैरिकेड्स को टक्कर मारी, 20 किलोमीटर तक पुलिस को छकाया, फिल्मी अंदाज में पकड़ा

चित्तौड़गढ़: शहर के निकट हाईवे पर बुधवार को पुलिस नाकाबंदी के दौरान एक वाहन ने बैरिकेड को टक्कर मारकर फरार होने की कोशिश की और पुलिस को खूब छकाया. करीब 20 किलोमीटर तक शहर की गलियों में पुलिस कार का पीछा करती रही. बाद में पुलिस ने कार को बड़ी मुश्किल से निंबाहेड़ा हाईवे पर रुकवाया. इस दौरान कार चालक ने पुलिस के 112 वाहन को भी टक्कर मार दी. पुलिस ने दो युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस ने एक युवक को शांति भंग में गिरफ्तार किया है, जबकि एक युवक नाबालिग को निरुद्ध किया है. विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है.

चित्तौड़गढ़ सदर थानाधिकारी प्रेमसिंह ने बताया कि बुधवार को हेड कांस्टेबल सुरेंद्रसिंह ने बोजुंदा पुलिया पर कोटा-उदयपुर हाईवे पर नाकाबंदी की थी. इस दौरान कोटा की ओर से आ रही एक कार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने गति बढ़ाते हुए पुलिस बैरिकेड को टक्कर मारकर भाग निकला. कार में संदिग्ध वस्तु होने की आशंका के चलते पुलिस ने उसका पीछा किया और पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया.

कार सवार भीलवाड़ा हाईवे से लक्ष्मीपुरा व बराड़ा गांव से होते हुए शहर में घुस गए. इसके बाद उन्होंने शहर के सेंती, सेगवा हाउसिंग बोर्ड, मधुवन, महेशपुर आदि क्षेत्रों में काफी तेज गति से कार चलाई. पीछा कर रहे हेड कांस्टेबल की सूचना पर सदर थाने की गाड़ी भी पीछा करने लगी. जब कार सवार निंबाहेड़ा हाईवे पर शहर की ओर जाने लगे, तो पुलिस टीम ने दो जीप आगे लगाकर कार रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार चालक ने पुलिस वाहन को ही टक्कर मार दी. हादसे में किसी को चोट नहीं आई. पुलिस ने मौके से 1 युवक को हिरासत में ले लिया, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया है. कार की तलाशी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. इनमें से कार चलाने वाला युवक नाबालिग बताया जा रहा है. उसके साथी विजयपुर थाना अंतर्गत सादी गांव निवासी जयेश पुत्र नारायणलाल जाट को गिरफ्तार किया गया है. नाकाबंदी कर रहे हेड कांस्टेबल सुरेंद्रसिंह ने कार सवारों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. उनके खिलाफ राज्य के कार्य में बाधा पहुंचाने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.