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अलवर: ईटाराणा सैन्य छावनी में घुसे संदिग्ध युवक को सेना ने पकड़ा, पूछताछ जारी

अलवर के ईटाराणा सैन्य छावनी में बिना अनुमति घुसे एक युवक को सेना की इंटेलिजेंस टीम ने पकड़ लिया.

Suspect at Itarana Cantonment
अलवर एसपी ऑफिस (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 15, 2026 at 10:13 PM IST

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अलवर: सेना की इंटेलिजेंस टीम ने अलवर के ईटाराणा सैन्य छावनी में बिना अनुमति के चोरी-छिपे घुसे एक युवक को पकड़ लिया. बाद में सेना की टीम पकड़े गए युवक को लेकर अलवर के एक थाने पहुंची. वहां सेना के अधिकारियों, पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों की संयुक्त टीम उससे पूछताछ कर रही है. अलवर जिला सैन्य दृष्टि से संवेदनशील रहा है और पहले भी यहां जासूसी के आरोप में कई लोगों को पकड़ा जा चुका है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) डॉ. दीपक कुमार ने बताया कि रविवार देर शाम ईटाराणा सैन्य छावनी में किसी संदिग्ध व्यक्ति को सेना की ओर से पकड़े जाने की सूचना मिली थी. फिलहाल सेना द्वारा पकड़े गए संदिग्ध युवक से शहर के एक पुलिस थाने में जांच एजेंसियों की संयुक्त टीम पूछताछ कर रही है.

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सैन्य छावनी के अंदर घुसने पर पकड़ा गया युवक: उन्होंने बताया कि सेना की इंटेलिजेंस टीम ने संदिग्ध युवक को ईटाराणा सैन्य छावनी के अंदर से पकड़ा. पूछताछ के लिए उसे अलवर शहर के एक पुलिस थाने में ले जाया गया, जहां सेना व अन्य जांच एजेंसियों की संयुक्त टीम सैन्य छावनी में उसके प्रवेश के कारणों की जानकारी जुटा रही है.

पहले भी पकड़े जा चुके संदिग्ध: अलवर जिला सैन्य दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है. यहां ईटाराणा समेत अन्य सैन्य छावनियां हैं. पूर्व में अक्टूबर 2025 में राजस्थान इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में अलवर जिला निवासी मंगत सिंह को गिरफ्तार किया था. जांच के दौरान आरोपी मंगत सिंह के मोबाइल से जासूसी के सबूत भी मिले थे.

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ईटाराणा सैन्य छावनी में घुसा युवक
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