बिजली चोरी की जांच के लिए पहुंचे डिस्कॉम के AEN से मारपीट, युवक ने कॉलर पकड़कर जड़ा थप्पड़

बाड़मेर: जिले में बिजली चोरी जांच के लिए पहुंचे डिस्कॉम के सहायक इंजीनियर (AEN) को एक युवक ने थप्पड़ जड़ दिया. जांच के दौरान अवैध बिजली कनेक्शन पाया गया, जिसके चलते टीम ने उसे काट दिया. इसके बाद युवक ने जांच टीम से तीखी बहस की, सरकारी दस्तावेज फाड़े और एईएन को थप्पड़ मार दिया. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने डिस्कॉम की रिपोर्ट पर जांच शुरू कर दी है. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है.

सेडवा थानाधिकारी प्रभुराम ने बताया कि डिस्कॉम कार्यालय सेडवा के एईएन अशोक कुमार अपनी टीम के साथ लखमीरों की ढाणी में अवैध बिजली कनेक्शनों की जांच के लिए पहुंचे थे. जांच के दौरान एक घर में केबल के जरिए बिजली चोरी पाई गई. नियमानुसार टीम ने लाइन कनेक्शन काट दिया और मौके से मीटर और केबल जब्त कर ली. इस दौरान एक युवक डिस्कॉम की टीम से उलझ गया और बिजली कनेक्शन वापस जोड़ने के लिए कहा. जब अधिकारी ने मना कर दिया तो उसने एईएन का कॉलर पकड़कर थप्पड़ जड़ दिया. इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव किया. घटना की सूचना मिलने पर सेडवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने करमचंद नाम के युवक को हिरासत में लिया और डिस्कॉम टीम को सुरक्षित बाहर निकाला.

