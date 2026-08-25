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मामूली से विवाद में दोस्त के खोया आपा, युवक को मारी गोली, रुड़की के पास की घटना

रुड़की: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. रुड़की क्षेत्र के बेलड़ा गांव में मंगलवार 25 अगस्त को मामूली सी कहासुनी को लेकर दो युवकों में विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया है कि एक युवक ने दूसरे पर गोली चला दी. फायरिंग की घटना से गांव में सनसनी फैल गई. गोली लगने से पप्पू पुत्र रिजवान गंभीर रूप से घायल हो गया. आनन-फानन में परिजन और ग्रामीण घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे.

बताया जा रहा है कि गोली लगने के कारण पप्पू की हालात गंभीर बनी हुई थी. इसीलिए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया. जानकारी के मुताबिक मामला रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र का है. बेलड़ा गांव में पप्पू (उम्र 21 वर्ष) पुत्र रिजवान और हयान (उम्र 24 वर्ष) पुत्र रुस्तम रहते हैं.

बताया गया है कि दोनों ही एक ट्रैक्टर पर रहकर मजदूरी करते हैं. मंगलवार 25 अगस्त की शाम गांव में ही तालाब के पास खड़े हुए थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों में में कहासुनी हो गई और कुछ ही देर में दोनों में विवाद हो गया. आरोप है कि हयान ने पप्पू पर गोली चला दी. गोली लगते ही पप्पू लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

वहीं गोली की आवाज सुनकर ग्रामीणों की मौके पर भीड़ जमा हो ग., इसी बीच घायल पप्पू के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और आनन-फानन में पप्पू को उपचार के लिए रुड़की के सरकारी अस्पताल लेकर गए, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद उसकी हालत को गंभीर मानते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया.