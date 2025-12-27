ETV Bharat / state

दिल्ली के करावल नगर में पार्किंग को लेकर विवाद में युवक को मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली के करावल नगर थाना क्षेत्र में पार्किंग को लेकर विवाद होने पर युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक को गोली मार दी.

पार्किंग और पालतू कुत्ते को लेकर विवाद
पार्किंग और पालतू कुत्ते को लेकर विवाद में फायरिंग (File Photo)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 27, 2025 at 9:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रेम विहार इलाके में पार्किंग को लेकर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर 19 वर्षीय युवक को गोली मार दी. गोली युवक के पैर के निचले हिस्से में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक को तत्काल जग प्रवेश अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. घायल युवक की पहचान प्रिंस के रूप में हुई है, जो प्रेम विहार इलाके का ही रहने वाला है.

पीड़ित परिवार का गंभीर आरोप

परिजनों के अनुसार प्रिंस शुक्रवार शाम गली नंबर पांच स्थित अपने मामा से मिलकर घर लौट रहा था. इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला विशाल यादव अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और पुरानी रंजिश के चलते प्रिंस पर गोली चला दी. गनीमत रही कि गोली शरीर के किसी अहम हिस्से में न लगकर पैर में लगी, जिससे उसकी जान बच गई. परिजनों का आरोप है कि कुछ दिन पहले गली में वाहन पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था. आरोप है कि विशाल यादव अक्सर गली में गाड़ी खड़ी कर देता था, जिससे लोगों के आने-जाने में परेशानी होती थी. गाड़ी हटाने को कहने पर वह अपने साथियों के साथ झगड़ा करने लगता था.

पीड़ित के मामा का बयान (ETV Bharat)

पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि इस विवाद को लेकर पहले भी करावल नगर थाने में शिकायत दी गई थी, लेकिन उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. घटना की सूचना मिलने पर करावल नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल भिजवाया. पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पार्किंग और पालतू कुत्ते को लेकर विवाद

उत्तर पूर्वी जिले के डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि जांच के दौरान यह सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच पहले भी वाहन पार्किंग और पालतू कुत्ते को लेकर विवाद हो चुका था, जिस पर करावल नगर थाना पुलिस द्वारा पहले निवारक कार्रवाई भी की गई थी. उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की टीमों को साक्ष्य और सुराग जुटाने के लिए लगाया गया है. आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं. डीसीपी के अनुसार मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल घायल युवक का इलाज जारी है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

DISPUTE OVER PARKING IN DELHI
PARKING AND PET DOG ISSUE
FIRING IN KARAWAL NAGAR
पार्किंग को लेकर विवाद
YOUNG MAN SHOT IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.