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मामूली से झगड़े में युवक की घर बुलाकर की हत्या, गोली मारकर किया मर्डर, भगवानपुर का मामला

हरिद्वार जिले में रुड़की के पास भगवानपुर थाना क्षेत्र में मामूली सा हत्या का कारण बना गया. युवक का गोली मारकर मर्डर किया गया.

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युवक की घर बुलाकर की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 2, 2026 at 7:05 PM IST

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रुड़की: हरिद्वार जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां पर पुराने विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भीड़ गए. इसके बाद मामले ने इतना तूल पकड़ा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी. इस दौरान गोली सीधे 23 साल के एक युवक को लग गई.

गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था. घायल युवक को पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उस युवक मृत घोषित कर दिया. वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल की. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया.

मामूली से झगड़े में युवक की घर बुलाकर की हत्या (ETV Bharat)

अब पूरा मामला जानिए: जानकारी के मुताबिक भगवानपुर कस्बा क्षेत्र के प्रताप कॉलोनी में रहने वाले लकी उर्फ रोहित और राहुल शर्मा पुत्र अनिल शर्मा का आदित्य उर्फ आदि पुत्र रविन्द्र राणा निवासी नंबरदार वाली गली कस्बा भगवानपुर व उसके दोस्तों के साथ कुछ समय से पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि गुरुवार एक अक्टूबर देर रात दोनों पक्षों का शराब के नशे में आमना-सामना हो गया.

आरोप है कि आदित्य उर्फ आदि अपने साथियों के साथ शराब के नशे में घूम रहे था. इसी दौरान शराब के ठेके के सामने लक्की उर्फ रोहित उन्हें मिल गया, जहां पर दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी. देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी, जिसमें लक्की उर्फ रोहित की आदित्य और अन्य साथियों ने पिटाई कर दी. इसके बाद लक्की ने अपने भाई राहुल और पिता अनिल शर्मा को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी. इसके बाद अनिल शर्मा और राहुल ने आदित्य को बात करके मामले को निपटाने के लिए अपने घर बुला लिया.

घर पर बुलाकर मारी गोली: आरोप है कि घर पर बुलाकर आदित्य को गोली मार दी. गोली लगने के बाद आदित्य जमीन पर गिर पड़ा. आदित्य के साथ गए उसके दूसरे साथी पर भी रोहित ने फायर झोंका थास लेकिन किसी तरह वो जान बचाकर वहां से भाग निकला, रोहित ने पूरे मामले की जानकारी आदित्य के घरवालों को दी. घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए.

युवक को गोली मारने की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया. फिलहाल पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. नामजद आरोपियों में अनिल पंडित, लक्की पंडित और राहुल पंडित शामिल हैं.

भगवानपुर सीओ सुमित पांडे ने बताया कि देर रात दो पक्षों के युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इसी दौरान गोली लगने से आदित्य राणा की मौत हो गई. मृतक के परिजन की तहरीर पर पुलिस ने लकी उर्फ रोहित, राहुल शर्मा और अनिल शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस नामजद आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. घटना के बाद से प्रताप कॉलोनी और आसपास के इलाके में पुलिस की सक्रियता बढ़ा दी गई है.

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