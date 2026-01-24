ETV Bharat / state

दिल्ली के वेलकम इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या, मौजपुर कैफे में घुसकर बदमाशों ने बरसाईं गोलियां

वेलकम थाना क्षेत्र के मौजपुर स्थित एक कैफे में देर रात गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई.

मौजपुर कैफे में बदमाशों ने बरसाईं गोलियां
मौजपुर कैफे में बदमाशों ने बरसाईं गोलियां (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 24, 2026 at 7:22 AM IST

नई दिल्ली: नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के मौजपुर इलाके में एक कैफे में शुक्रवार रात देर अज्ञात हमलावरों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने यह जानकारी दी. यह घटना वेलकम इलाके के एक कैफे में रात 11:28 बजे की बताई गई. मामले में पुलिस ने मुस्तैदी से जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोग कानून व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं.

पुलिस के मुताबिक शुक्रवार की रात करीब 11 बजकर 28 मिनट पर वेलकम थाने को फायरिंग की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां कैफे के अंदर एक युवक घायल अवस्था में पड़ा मिला. घायल की पहचान फैजान उर्फ फज्जी (24) पुत्र सेहरोज आलम, निवासी जेएमसी वेलकम के रूप में हुई. पुलिस ने उसे तुरंत जीटीबी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना की जानकारी मिलते ही क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है. उत्तर-पूर्वी जिले के डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि कैफे के स्टाफ से पूछताछ की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके.

पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस घटना के बाद इलाके के लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि वेलकम और आसपास के इलाकों में आपराधिक वारदातें लगातार बढ़ रही है. उनका आरोप है कि आए दिन फायरिंग, लूट और झगड़े की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन इसके बावजूद अपराधियों में पुलिस का कोई डर नजर नहीं आता.

लोगों ने सवाल उठाया कि जब गणतंत्र दिवस जैसे बड़े राष्ट्रीय आयोजन से पहले भी अपराधी खुलेआम गोलीबारी कर हत्या कर रहे हैं, तो आम दिनों में उनकी सुरक्षा की क्या गारंटी है. फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है. हत्या के पीछे पुरानी रंजिश, आपसी विवाद या किसी अन्य कारण की भी जांच की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा.

वहीं, मृतक के भाई सलमान ने बताया कि शुक्रवार रात 8:30 फैजान अपने दोस्त के कैफे में गया था, वहां उसको तीन गोली मारी गई, एक गोली उसके सिर में मारी गई. जबकि दो गोली उसके सीने में मारी गई. सलमान के मुताबिक पैसे के लेनदेन के विवाद में फैजान की हत्या की गई है. आरोपी ने फैजान से तकरीबन 30 हजार कर्ज लिया था, वह वापस नहीं दे रहा था जिसकी वजह से उनके बीच विवाद चल रहा था. पहले भी आरोपी ने फैजान पर हमला किया था जिसकी शिकायत भजनपुरा थाने में दर्ज कराई थी.

