जयपुर में रफ्तार का कहर : बेकाबू कार ने बाइक सवार तीन लोगों को मारी टक्कर, एक की मौत

जयपुर: राजधानी जयपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार लोगों पर कहर बनकर टूटी. एक बेकाबू कार ने शुक्रवार को तीन लोगों को टक्कर मार दी. हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है. यह घटना मानसरोवर में पत्रकार कॉलोनी स्थित खरबास चौराहे की है. फिलहाल, पुलिस वाहन चालक की तलाश में जुटी है. हादसे के बाद चालक कार लेकर फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं.

मोर्चरी में रखवाया शव: पत्रकार कॉलोनी थानाधिकारी मदनलाल कड़वासरा ने बताया कि पत्रकार कॉलोनी में यह हादसा हुआ, जहां एक बेकाबू कार ने तीन लोगों को टक्कर मार दी. कार की टक्कर से एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया, जबकि दो घायल हो गए. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को अस्पताल पहुंचाया. मृतक का शव मोर्चरी में रखवाया. उनका कहना है कि कार चालक की तलाश है. बाइक सवार तीन युवक खरबास सर्किल से मानसरोवर की तरफ जा रहे थे.

