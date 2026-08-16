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Chittorgarh Accident : रावतभाटा की दीपपुरा घाटी में हादसा, बाइक सवार युवक और 2 बच्चों की मौत

पीड़ित परिवार बाइक से माताजी के दर्शन करने जा रहा था. पत्नी की हालत गंभीर.

While referring the injured woman from Rawatbhata to Kota
रावतभाटा से घायल महिला को कोटा रेफर करते हुए (Photo: Local Person)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 16, 2026 at 3:22 PM IST

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चित्तौड़गढ़: जिले के रावतभाटा क्षेत्र की दीपपुरा घाटी में रविवार सुबह सड़क हादसे में बाइक सवार युवक और दो बच्चों की मौत हो गई. हादसे में युवक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे रावतभाटा में प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर किया गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि सड़क पर खून और मांस के लोथड़े बिखर गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. दो मासूम के शवों को सड़क पर देख कर हर किसी की आंख से आंसू आ गए.

रावतभाटा सीआई संजीव स्वामी ने बताया कि दीपपुरा घाटी में रविवार को हादसे की सूचना पर पुलिसकर्मी मौके पर भेजे. यहां मृतकों की पहचान अरुण धोबी पुत्र बसंतीलाल, उसकी डेढ़ वर्षीय पुत्री राधिका और डेढ़ वर्षीय भतीजे निर्मल के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक अरुण अपनी पत्नी माया, पुत्री और भतीजे को बाइक पर बैठाकर माताजी के दर्शन करने जा रहा था. दीपपुरा घाटी चढ़ने के दौरान अचानक हादसा हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद महिला उछल कर सड़क से काफी दूर जा गिरी.

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अरुण और दोनों बच्चे सड़क पर गिरे और मौके पर ही मौत हो गई. राहगीरों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया. घायल महिला को उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जबकि 108 एंबुलेंस की सहायता से तीनों शवों को अस्पताल लाया गया. चिकित्सकों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया. वहीं, गंभीर घायल माया को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर किया.

सीआई ने बताया कि अभी स्पष्ट नहीं है कि बाइक अज्ञात वाहन की टक्कर का शिकार हुई या संतुलन बिगड़ने से फिसली. पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर आसपास से जानकारी जुटाई और मामले की जांच शुरू की. इधर, हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजनों और परिचितों में शोक की लहर दौड़ गई. एक परिवार के तीन सदस्यों की मौत से पूरे क्षेत्र में मातम पसरा है. पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की.

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WIFE IS IN CRITICAL CONDITION
THREE KILLED IN ROAD ACCIDENT
ACCIDENT IN DEEPPURA VALLEY
तीनों ने मौके पर तोड़ा दम
ROAD ACCIDENT IN RAWATBHATA

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