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चैंपियन के काफिले की गाड़ी पर टक्कर मारने का आरोप, युवक घायल, प्रणव सिंह बोले जानबूझकर नहीं मारा

हादसे में घायल दीन मोहम्मद ( Etv Bharat )

रुड़की: हरिद्वार जिले में खानपुर विधानसभा क्षेत्र के लंढौरा के पास एक सड़क हादसे के बाद हड़कंप मच गया. खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के काफिले में शामिल एक वाहन की बाइक से जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसा इतना भीषण बताया जा रहा है कि बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और बाइक सवार युवक घायल हो गया. घटना के बाद घायल युवक और उसके परिजनों ने काफिले में शामिल लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

चैंपियन के काफिले की गाड़ी पर टक्कर मारने का आरोप: घटना लंढौरा के नजदीक थिथौला गांव स्थित इंडियन होटल के पास की बताई जा रही है. खानपुर विधानसभा से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने वाहनों के काफिले के साथ लक्सर शुगर मिल में आयोजित पेराई सत्र के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे. इसी दौरान काफिले में चल रही एक गाड़ी की बाइक से जोरदार टक्कर हो गई. प्रत्यक्ष रूप से सामने आई जानकारी के अनुसार, सड़क हादसा इतना भीषण था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और बाइक सवार युवक सड़क हादसे में घायल हो गया.