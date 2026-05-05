बुलंदशहर में युवक का अनोखा प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट तक दंडवत करते हुए पहुंचा, मंदिर की जमीन कब्जा मुक्त कराने की मांग की
जिलाधिकारी ने युवक से बातचीत की और उसकी शिकायत सुनी. मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 7:55 PM IST
बुलंदशहर : मंदिर की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए युवक ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. भगवाधारी युवक दीपक शर्मा कलेक्ट्रेट गेट से जिलाधिकारी कार्यालय तक दंडवत करते हुए पहुंचा और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई. दंडवत करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे युवक को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई.
दीपक शर्मा ने बताया कि डिबाई क्षेत्र के गांव धर्मपुर स्थित मंदिर की जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा है. पिछले करीब दो वर्षों से इस जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहा हूं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. दीपक शर्मा ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया, तो वह राजधानी लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक इसी तरह दंडवत यात्रा करेंगे.
मामले की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने युवक से बातचीत की और उसकी शिकायत सुनी. जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच कराकर शीघ्र उचित कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, प्रशासन के आश्वासन के बाद युवक ने अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया. हालांकि, उसने यह भी चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वह अपना आंदोलन और तेज करेगा.
दीपक शर्मा ने बताया, धर्मपुर में एक मंदिर है. एक विशेष समुदाय ने कब्जा किया है. एसडीएम को लगातार शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई. एसडीएम-तहसीलदार से लगातार जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन उन्होंने आज तक इस विषय में कोई जवाब नहीं दिया है. शासन प्रशासन को इस विषय में लगातार अवगत कराया जा रहा है. पिछली दोनों भी नए डीएम से इस विषय को लेकर मुलाकात की थी.
मैंने अपना संकल्प लिया है कि मैं बुलंदशहर से मेरठ कमिश्नर को ज्ञापन देते हुए लखनऊ दंडवत करता हुआ जाऊंगा. ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारी यात्रा सफल हो. बुलंदशहर की गौशालाओं में इतना बुरा हाल है कि मन करता है कि आत्महत्या कर लूं. बुलंदशहर सीडीओ को भी इसकी जानकारी दी है. वह हमको धमकाती हैं और कहती है मैं तुम्हारे खिलाफ हैरेसमेंट का मुकदमा लिखवा दूंगी.
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