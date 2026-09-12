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चूरू में नेपाली युवती से छेड़छाड़, सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पीड़िता ने लगाई मदद की गुहार

चूरू: जिले में नेपाली महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. परिवार नेपाल का रहने वाला है और मजदूरी के सिलसिले में चूरू रहता है. घटना के संबंध का सीसीटीवी भी सामने आया है. वारदात के बाद पीड़ित परिवार खौफ के साए में है. इस संबंध में कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित परिवार ने सदर थाने में शिकायत दी है.

सदर थानाधिकारी इंद्रलाल महर्षि ने बताया कि थाना इलाके में रहने वाले एक नेपाली परिवार ने शिकायत दी है कि कुछ परिवार मजदूरी के सिलसिले में चूरू रहते हैं. इसी बीच पीड़ित का पूरा परिवार मजदूरी पर बाहर गया था. तभी उनके घर पर एक बाइक सवार आया और घर पर अकेली 20 वर्षीय युवती को बातों में उलझाकर साथ चलने को कहा. युवती ने साथ जाने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने पानी पिलाने को कहा. पीड़िता पानी लाने गई तो आरोपी पीछे आ गया और अकेली देख उससे छेड़छाड़ और जबरदस्ती करने लगा. आरोपी की हरकतों से परेशान पीड़िता ने शोर मचाते हुए घर से बाहर दौड़ी. इस पर आरोपी बाइक लेकर फरार हो गया. वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

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