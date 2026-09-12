ETV Bharat / state

चूरू में नेपाली युवती से छेड़छाड़, सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पीड़िता ने लगाई मदद की गुहार

वारदात के बाद बाइक से भागते आरोपी एवं मदद की गुहार लगाती युवती का फुटेज आया सामने.

Churu Sadar Police Station
चूरू सदर थाना (ETV Bharat Churu)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 12, 2026 at 2:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चूरू: जिले में नेपाली महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. परिवार नेपाल का रहने वाला है और मजदूरी के सिलसिले में चूरू रहता है. घटना के संबंध का सीसीटीवी भी सामने आया है. वारदात के बाद पीड़ित परिवार खौफ के साए में है. इस संबंध में कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित परिवार ने सदर थाने में शिकायत दी है.

सदर थानाधिकारी इंद्रलाल महर्षि ने बताया कि थाना इलाके में रहने वाले एक नेपाली परिवार ने शिकायत दी है कि कुछ परिवार मजदूरी के सिलसिले में चूरू रहते हैं. इसी बीच पीड़ित का पूरा परिवार मजदूरी पर बाहर गया था. तभी उनके घर पर एक बाइक सवार आया और घर पर अकेली 20 वर्षीय युवती को बातों में उलझाकर साथ चलने को कहा. युवती ने साथ जाने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने पानी पिलाने को कहा. पीड़िता पानी लाने गई तो आरोपी पीछे आ गया और अकेली देख उससे छेड़छाड़ और जबरदस्ती करने लगा. आरोपी की हरकतों से परेशान पीड़िता ने शोर मचाते हुए घर से बाहर दौड़ी. इस पर आरोपी बाइक लेकर फरार हो गया. वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

पढ़ें:जयपुर में बाइक पर जा रही युवती से छेड़छाड़, पीछे चल रहे साथियों ने वीडियो बनाया, चार आरोपी गिरफ्तार

सीसीटीवी में दिखी मदद मांगती पीड़िता: पीड़ित परिवार ने सदर पुलिस को इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराई है. सदर थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात आरोपी की तलाश कर रही है. वारदात के बाद पीड़िता का परिवार में भय है. पुलिस को मिली सीसीटीवी फुटेज में आरोपी गलत हरकत करता नजर आ रहा है, जबकि युवती मदद की गुहार लगा रही है.

पढ़ें:जयपुर: स्वीमिंग कोच ने नाबालिग छात्रा से की अश्लील हरकत, मां की शिकायत पर मामला दर्ज

TAGGED:

CCTV FOOTAGE SEEKING HELP
FAMILY LIVES IN CHURU
CASE AGAINST UNIDENTIFIED YOUTH
नेपाली महिला से छेड़छाड़
FOREIGN WOMAN MOLESTED IN CHURU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.