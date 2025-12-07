युवक की अज्ञात अपराधियों द्वारा हत्या, मंगलवार से गायब था लड़का

ETV Bharat / state

गुमला में अज्ञात अपराधियों द्वारा युवक की हत्या का मामला सामने आया है.

A young man murdered by unknown assailants in Gumla
घटनास्थल की जांच करते पुलिस पदाधिकारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 7, 2025 at 5:12 PM IST

गुमलाः जिला में सदर थाना क्षेत्र के फसिया पंचायत के ढोढरीटोली पंचायत भवन के पीछे कुआं से एक युवक का शव मिला. रविवार दोपहर तीन बजे गुमला थाना प्रभारी सुरेंद्र करमाली दलबल के साथ पहुंचे और शव बरामद कर कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी.

थाना प्रभारी सुरेंद्र करमाली ने बताया कि शव को देखने से प्रथम दृष्टया गला रेतकर हत्या करना प्रतीत होता है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरा खुलासा होगा. फिलहाल शव को कब्जे में लेकर छानबीन की जा रही है. बरामद शव की पहचान रामनगर निवासी शिव शंकर उर्फ बिठला के रूप में की गई है. अपराधियों ने हत्या करने के बाद उसके शव को साथ छुपाने की नीयत से पंचायत भवन के पीछे कुआं में फेंक दिया था.

मृतक के भाई कुंदन ने बताया कि उनका भाई शिव शंकर मंगलवार से लापता था. वह एक दुकान से मछली, चाउमिन, पानी समेत अन्य सामान खरीदने के निकाला था. इसके बाद से वह लापता था.

ऐसा बताया जाता है कि करीब 3 साल पहले निबंधन कार्यालय गुमला के एक मुंशी की लक्ष्मण नगर में खैनी मांगने पर नहीं देने पर धारदार हथियार से हत्या कर दी गयी थी. जिसके आरोप में शिव शंकर उर्फ बिठला 3 साल जेल में था. जिसके बाद साक्ष्य के अभाव में वह करीब एक महीना पहले जेल से बाहर आया था. शिव शंकर की हत्या किसने और किस कारण से की है, इन सभी बिंदुओं को लेकर पुलिस घहनता से छानबीन कर रही है.

