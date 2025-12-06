ETV Bharat / state

भीलवाड़ा: युवक ने स्कूल में दी जान, पास खड़ी गाड़ी से हुई पहचान

भीलवाड़ा : जिले की आसींद थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी गांव के सरकारी विद्यालय में शनिवार को युवक ने आत्महत्या कर ली. सूचना पर पहुंची पुलिस एवं प्रशासनिक टीम ने शव आसींद के सामुदायिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए. मृत युवक गुलाबपुरा थाना क्षेत्र के लिडिया का खेड़ा गांव रहने वाला था. पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है.

आसींद के पुलिस उपाधीक्षक ओमप्रकाश ने कहा कि थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी गांव के राजकीय विद्यालय में शनिवार को युवक का शव मिलने की सूचना आई. पुलिसकर्मी मौके पर गए व शव आसींद की सीएचसी पहुंचाया. विद्यालय परिसर में कार खड़ी थी, जिनके नंबरों के आधार पर मृतक की पहचान की गई. मृतक की पहचान लिडिया का खेड़ा महावीर भील (35) पुत्र प्रभु भील के रूप में हुई.

