ETV Bharat / state

भीलवाड़ा: युवक ने स्कूल में दी जान, पास खड़ी गाड़ी से हुई पहचान

गुलाबपुरा क्षेत्र का रहने वाला था युवक. आसींद क्षेत्र के सरकारी स्कूल परिसर में की आत्महत्या.

crowd gathered at the scene
घटनास्थल पर जमा भीड़ (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 6, 2025 at 2:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा : जिले की आसींद थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी गांव के सरकारी विद्यालय में शनिवार को युवक ने आत्महत्या कर ली. सूचना पर पहुंची पुलिस एवं प्रशासनिक टीम ने शव आसींद के सामुदायिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए. मृत युवक गुलाबपुरा थाना क्षेत्र के लिडिया का खेड़ा गांव रहने वाला था. पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है.

आसींद के पुलिस उपाधीक्षक ओमप्रकाश ने कहा कि थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी गांव के राजकीय विद्यालय में शनिवार को युवक का शव मिलने की सूचना आई. पुलिसकर्मी मौके पर गए व शव आसींद की सीएचसी पहुंचाया. विद्यालय परिसर में कार खड़ी थी, जिनके नंबरों के आधार पर मृतक की पहचान की गई. मृतक की पहचान लिडिया का खेड़ा महावीर भील (35) पुत्र प्रभु भील के रूप में हुई.

पढ़ें:कोटा में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से गिरने से कोचिंग छात्र की मौत, खुदकुशी या हादसा...पता लगा रही पुलिस

पुलिस उपाधीक्षक ओमप्रकाश ने बताया कि मृतक ने इतनी दूर आकर इस गांव के विद्यालय में जान क्यों दी, इसकी भी जांच की जाएगी. हमने मृतक के परिजनों को सूचना दी. उनके पहुंचने पर पोस्टमार्टम करा शव सौंपेंगे. पुलिस मामले की जांच विभिन्न पहलुओं के आधार पर कर रही है. खुदकुशी करने के कारणों का पता लगा रही है.

मृतक करता था मजदूरी: मृतक महावीर मजदूरी करता था. शुक्रवार रात रायला कस्बे में घूमता हुआ दिखा. रात को खुद ही कार से अपने गांव से 20 किमी दूर ब्रह्मपुरी पहुंचा और राजकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर में जान दे दी. मृतक के दो बच्चे हैं.

TAGGED:

YOUNG MAN BODY FOUND AT SCHOOL
POLICE ARE INVESTIGATING REASONS
CAR WAS PARKED NEXT TO BODY
THIS CASE IS FROM ASIND AREA
YOUNG MAN DIES AT SCHOOL IN ASIND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.