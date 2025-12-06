भीलवाड़ा: युवक ने स्कूल में दी जान, पास खड़ी गाड़ी से हुई पहचान
गुलाबपुरा क्षेत्र का रहने वाला था युवक. आसींद क्षेत्र के सरकारी स्कूल परिसर में की आत्महत्या.
Published : December 6, 2025 at 2:07 PM IST
भीलवाड़ा : जिले की आसींद थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी गांव के सरकारी विद्यालय में शनिवार को युवक ने आत्महत्या कर ली. सूचना पर पहुंची पुलिस एवं प्रशासनिक टीम ने शव आसींद के सामुदायिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए. मृत युवक गुलाबपुरा थाना क्षेत्र के लिडिया का खेड़ा गांव रहने वाला था. पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है.
आसींद के पुलिस उपाधीक्षक ओमप्रकाश ने कहा कि थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी गांव के राजकीय विद्यालय में शनिवार को युवक का शव मिलने की सूचना आई. पुलिसकर्मी मौके पर गए व शव आसींद की सीएचसी पहुंचाया. विद्यालय परिसर में कार खड़ी थी, जिनके नंबरों के आधार पर मृतक की पहचान की गई. मृतक की पहचान लिडिया का खेड़ा महावीर भील (35) पुत्र प्रभु भील के रूप में हुई.
पुलिस उपाधीक्षक ओमप्रकाश ने बताया कि मृतक ने इतनी दूर आकर इस गांव के विद्यालय में जान क्यों दी, इसकी भी जांच की जाएगी. हमने मृतक के परिजनों को सूचना दी. उनके पहुंचने पर पोस्टमार्टम करा शव सौंपेंगे. पुलिस मामले की जांच विभिन्न पहलुओं के आधार पर कर रही है. खुदकुशी करने के कारणों का पता लगा रही है.
मृतक करता था मजदूरी: मृतक महावीर मजदूरी करता था. शुक्रवार रात रायला कस्बे में घूमता हुआ दिखा. रात को खुद ही कार से अपने गांव से 20 किमी दूर ब्रह्मपुरी पहुंचा और राजकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर में जान दे दी. मृतक के दो बच्चे हैं.