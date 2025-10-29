ETV Bharat / state

हॉस्पिटल में इलाज के लिए आए युवक ने की आत्महत्या, अचानक हुई थी तबीयत खराब

अलवर के रामगढ़ निवासी युवक ने निजी समस्याओं से तंग आकर ईएसआईसी हॉस्पिटल में आत्महत्या कर ली.

अलवर जिला अस्पताल
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 29, 2025 at 1:43 PM IST

अलवर: शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र तहत ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती हुए 28 वर्षीय युवक ने देर रात अस्पताल की पांचवीं मंजिल पर जाकर आत्महत्या की कोशिश की. लोगों ने उसे घायल अवस्था में इलाज के लिए फिर से भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई. वहीं, घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल पहुंचाया.

उद्योग नगर थाने के एएसआई महावीर ने बताया कि युवक के आत्महत्या करने की सूचना मिली थी. बाद में उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई. इस सूचना पर वे मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाई. उन्होंने बताया कि मृतक रामगढ़ का विजय कुमार है. वह इलाज के लिए ईएसआईसी अस्पताल में भर्ती हुआ था, जो रात को उसने छत पर जाकर आत्महत्या का प्रयास किया. बाद में उसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई. शव को जिला अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया गया, जहां शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया.

एएसआई ने बताया कि फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर जांच की जाएगी. मृतक के भाई अजय कुमार ने बताया कि मंगलवार को अचानक उनके भाई विजय की तबीयत खराब हुई थी, जिसके चलते उन्हें ईएसआईसी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वह इस तरह का कदम उठा लेगा. उन्होंने बताया कि मृतक अपनी निजी परेशानियों से तनाव में था, संभवतः इसके चलते ही उसने इस तरह का कदम उठाया. उन्होंने बताया कि मृतक की आठ माह की बेटी थी. वह हाउस कीपिंग का काम करता था. इस हादसे परिवार को गहरा सदमा लगा है.

