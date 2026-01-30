पत्नी व सास की प्रताड़ना से आहत युवक ने की आत्महत्या
परिजनों ने बताया कि आत्महत्या से पहले दीपक ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया था.
Published : January 30, 2026 at 4:24 PM IST
कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के नावां शहर के सहमत नगर क्षेत्र में शुक्रवार को एक युवक ने आत्महत्या कर ली. युवक दीपक वैष्णव यहां एक किराए के मकान में रहता था. घटना से पहले का युवक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इसमें उसने आत्महत्या से पहले अपनी पीड़ा बताई है. वीडियो में युवक ने अपनी पत्नी पर बार-बार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है.
मृतक के चचेरे भाई मनीष ने पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि दीपक अपनी पत्नी नीतू और ससुराल पक्ष के कुछ लोगों से मानसिक रूप से परेशान था. उससे पैसों की मांग की जा रही थी और झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकियां दी जा रही थीं. उसे जोधपुर के महिला थाने में दर्ज एक मुकदमे के जरिए भी डराया जा रहा था. परिजनों ने बताया कि आत्महत्या से पहले दीपक ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें उसने पत्नी नीतू, सास और पत्नी के तीन-चार मित्रों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे. परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है.
कुचामनसिटी के पुलिस उपअधीक्षक मुकेश चौधरी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा गया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की गई. बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए नावां के उपजिला अस्पताल भेज दिया गया. उनका का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. संबंधित पक्षों से पूछताछ, डिजिटल साक्ष्यों की जांच और अन्य तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच की जाएगी. पुलिस उपअधीक्षक चौधरी ने बताया कि दीपक नावां में किराए के मकान में रहता था. उसने आत्महता से पहले एक वीडियो के जरिए अपनी पत्नी, सास व अन्य पर आरोप लगाए हैं, जिसकी जांच चल रही है. उसके चचेरे भाई मनीष ने शिकायत दर्ज कराई है. इसकी जांच की जा रही है.