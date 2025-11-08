ETV Bharat / state

जोबनेर में रेस्टोरेंट के बाहर युवक की गाड़ी से कुचलकर हत्या, पुलिस जुटी मामले की जांच में

आपसी विवाद के चलते जोबनेर में कुछ लोगों ने एक युवक की हत्या कर दी.

Murder in Jaipur
घटनास्थल पर जमा भीड़ (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 8, 2025 at 5:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: जिले के जोबनेर में शुक्रवार रात को रेस्टोरेंट के बाहर युवक की गाड़ी से कुचलकर कार सवार लोगों ने हत्या कर दी. मृतक युवक की पहचान डीडवाना-कुचामन जिले के चौसला निवासी श्रवण लाल बोदल्या के रूप में हुई है.

जोबनेर थानाधिकारी सुहैल खान ने बताया कि रेनवाल तिराहे पर एक रेस्टोरेंट पर कुछ बदमाश ने एक युवक पर हमला कर उसे घायल कर दिया. युवक के साथियों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां देर रात उसने दम तोड़ दिया. हादसे की सूचना पर उच्च अधिकारियों के निर्देशन में तीन टीमों का गठन कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है.

पढ़ें: घर में महिला और उसकी 8 वर्षीय बेटी की हत्या, जेवर और मोबाइल भी गायब, मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में जुटी पुलिस

चल रहा था पुराना विवाद: पुलिस उपाधीक्षक खलील अहमद ने बताया कि मृतक के परिजनों ने चार अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. उन्होंने बताया कि श्रवणलाल अपने पांच साथियों के साथ जोबनेर के रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था. इसी दौरान पुराने विवाद को लेकर दूसरे पक्ष के चार युवक गाड़ी में सवार होकर वहां पहुंचे और युवक पर हमला कर फरार हो गए. युवक की हत्या की वारदात का वीडियो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है.

गोविंदपुरा में हुई थी फायरिंग: मृतक युवक के परिजन यशपाल ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच शुक्रवार को दिनभर से तनाव था और जयपुर के गोविंदपुरा क्षेत्र में भी देर शाम फायरिंग हुई थी. इसके बाद श्रवण लाल जोबनेर आ गया था. आधी रात के रेस्टोरेंट की पार्किंग में दोनों पक्षों की गाड़ियां आमने-सामने आ गई. इसके बाद कहासुनी झगड़े में बदल गई और दूसरे पक्ष ने अपनी गाड़ी से श्रवणलाल को टक्कर मारी. उसे कुचलते हुए मौके से फरार हो गए. यहां इलाज के दौरान अस्पताल में देर रात उसकी मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: सरकारी अस्पताल में नवजात की संदिग्ध मौत, गले पर मिले निशान, पुलिस जांच में जुटी

पुलिस जुटी तलाश में: घटना की सूचना के बाद जोबनेर थाना पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और एफएसएल टीम को बुलाया. यहां एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने मृतक का शव जोबनेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखवाया है. दोपहर बाद परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया. जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपियों की तलाश के लिए तीन विशेष टीमें गठित की गई हैं.

TAGGED:

YOUNG MAN KILLED BY CAR
INCIDENT HAPPENED IN JOBNER
MURDER DUE TO PERSONNEL DISPUTE
MURDER IN JAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आयुर्वेद संस्थान का अनोखा 'गर्भ संस्कार' कार्यक्रम, वेदों की प्राचीन विद्या अब साइंस के साथ

डॉ. कुमुद की सीपीआर मुहिम: अब तक 15 हजार लोगों को दे चुकी हैं ट्रेनिंग, तीन मिनट होता है गोल्डन टाइम

मालामाल करता "मशरूम", आठवीं पास यादविंदर ने 50 हजार रुपए से की शुरुआत, अब सालाना हो रही 7 करोड़ रूपए की कमाई

99 फीसदी लोगों को इन चार वजहों से आता है हार्ट अटैक! जानिए क्या कहते है विशेषज्ञ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.