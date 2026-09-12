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चोरी करने घर आए...टोकने पर चचेरे भाइयों ने रॉड से किए ताबड़तोड़ वार और ले भागे लाखों का माल

अलवर: जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के सुरेर गांव में एक युवक को अपने ही चचेरे भाइयों को घर में चोरी करने पर टोकना भारी पड़ गया. टोकने से गुस्साए चचेरे भाइयों ने युवक पर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ वार किए. इसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. उस दिन घायल युवक के घर पर कोई नहीं था. परिजन जब घर पहुंचे तो युवक को राजगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया. शनिवार को परिजनों ने राजगढ़ थाने में प्रकरण दर्ज कराया.

राजगढ़ थाना अधिकारी नेकीराम ने बताया कि सुरेर में हुई घटना के संबंध में पीड़ित के परिजनों ने थाने में शिकायत दी. इसमें बताया कि गंभीर घायल छोटेलाल का इलाज अलवर जिला अस्पताल में जारी है. पुलिस रिपोर्ट पर कार्रवाई कर रही है. पीड़ित छोटेलाल ने बताया कि घटना के दौरान वह घर में अकेले थे. इस दौरान परिवार के 7-8 लोग उनके घर में घुसे और चोरी करने लगे. छोटेलाल ने अपने चचेरे भाइयों को देखा तो चोरी का विरोध किया. इस पर सभी युवक गुस्से में आ गए. लोहे की रॉड व डंडे से छोटेलाल पर हमला कर दिया.इसके बाद सभी युवक मकान की दीवार कूदकर भाग गए.

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