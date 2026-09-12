चोरी करने घर आए...टोकने पर चचेरे भाइयों ने रॉड से किए ताबड़तोड़ वार और ले भागे लाखों का माल
घटना के समय घर में अकेला था पीड़ित. चचेरे भाइयों को चोरी करते देखना पड़ा भारी.
Published : September 12, 2026 at 5:11 PM IST
अलवर: जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के सुरेर गांव में एक युवक को अपने ही चचेरे भाइयों को घर में चोरी करने पर टोकना भारी पड़ गया. टोकने से गुस्साए चचेरे भाइयों ने युवक पर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ वार किए. इसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. उस दिन घायल युवक के घर पर कोई नहीं था. परिजन जब घर पहुंचे तो युवक को राजगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया. शनिवार को परिजनों ने राजगढ़ थाने में प्रकरण दर्ज कराया.
राजगढ़ थाना अधिकारी नेकीराम ने बताया कि सुरेर में हुई घटना के संबंध में पीड़ित के परिजनों ने थाने में शिकायत दी. इसमें बताया कि गंभीर घायल छोटेलाल का इलाज अलवर जिला अस्पताल में जारी है. पुलिस रिपोर्ट पर कार्रवाई कर रही है. पीड़ित छोटेलाल ने बताया कि घटना के दौरान वह घर में अकेले थे. इस दौरान परिवार के 7-8 लोग उनके घर में घुसे और चोरी करने लगे. छोटेलाल ने अपने चचेरे भाइयों को देखा तो चोरी का विरोध किया. इस पर सभी युवक गुस्से में आ गए. लोहे की रॉड व डंडे से छोटेलाल पर हमला कर दिया.इसके बाद सभी युवक मकान की दीवार कूदकर भाग गए.
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नामजद शिकायत दी: पीड़ित ने बताया, हमले में छोटेलाल के पैर, सिर, हाथ व शरीर के कुछ हिस्सों में गंभीर चोट आई है. गंभीर घायल छोटेलाल को राजगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया. जहां से प्राथमिक उपचार के बाद अलवर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. घायल छोटेलाल ने बताया कि हमले कर आरोपी मौके से सोने-चांदी के गहने व घर में रखे 30 हजार रुपए लेकर भाग गए. इनकी कीमत करीब 3.50 लाख रुपए है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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