कोटा के युवक की चित्तौड़गढ़ में हत्या, विवाद होने पर साथी ने चाकू से किए ताबड़तोड़ वार
घटना के बाद आरोपी कमल सिंह राठौड़ मौके से भागने की कोशिश कर रहा था.
Published : July 1, 2026 at 9:52 AM IST|
Updated : July 1, 2026 at 11:00 AM IST
कोटा/चित्तौड़गढ़ः कोटा शहर के रेलवे कॉलोनी थाना इलाके की महात्मा गांधी कॉलोनी में रहने वाले गौरव चतुर्वेदी की हत्या का मामला सामने आया है. यह घटनाक्रम मंगलवार रात 11 बजे चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं थाना इलाके में नेशनल हाईवे 27 पर द्वारकाधीश होटल के नजदीक हुआ है. इसमें गौरव के साथी कमल सिंह राठौड़ ने ही चाकू से ताबड़तोड़ वार किया था. इसके कारण उसकी मौत हो गई.
घटना के बाद आरोपी कमल सिंह राठौड़ मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ढाबे पर मौजूद स्टाफ और ट्रक चालकों ने उसे पकड़ लिया. बाद में पुलिस के सुपुर्द कर दिया. काटूंदा मोड़ अस्पताल में गौरव के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है.
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आपस में हुई कहासुनीः बेगूं थाना अधिकारी कमलचंद मीणा ने बताया कि घटनाक्रम मंगलवार रात 11 बजे के आसपास हुआ है. ढाबे पर कोटा निवासी गौरव चतुर्वेदी और कमल सिंह राठौड़ के बीच कहासुनी हो गई. यह कहासुनी थोड़ी देर में ही मारपीट में बदल गई. कमल सिंह ने गौरव पर चाकू से हमला कर दिया. गौरव को तत्काल काटूंदा मोड़ अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया. उसके शव को मोर्चरी में रखवाया गया है. मौके पर एफएसएल व एमओबी टीम को बुलाया गया. घटना की सूचना परिजनों को दी गई.
आरोपी को लिया हिरासत मेंः इसके बाद बुधवार तड़के गौरव के परिजन मौके पर पहुंचे, उनकी तहरीर के आधार पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की गई है. दूसरी तरफ कमल सिंह राठौड़ को हिरासत में लिया गया है. गौरव के परिजनों की शिकायत पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है. गौरव चतुर्वेदी के शरीर पर चाकू के कई वार हुए हैं. उसके कमर, पीठ और पेट पर भी गहरे घाव हैं.
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कुछ दिन पहले दूर रहने को कहा थाः शिवसेना नेता व गौरव के पिता प्रमोद चतुर्वेदी ने बताया कि गौरव पत्रकारिता और अन्य व्यापार से जुड़ा हुआ था. आरोपी कमल सिंह राठौड़ उनके मकान से चार मकान दूर ही रहता है. उन्होंने कमल सिंह राठौड़ को कुछ दिन पहले ही अपने बेटे से दूर रहने के लिए कहा था. कमल सिंह साजिशन उसे लेकर गया और गौरव की हत्या कर दी. प्रमोद ने कहा कि ' मैंने शाम 4 बजे ही कमल सिंह को कोटा में देखा था. ऐसे में यह दोनों बाइक पर सवार होकर कैसे चित्तौड़गढ़ के तरफ चले गए?, यह समझ से परे हैं, संभवत सांवरिया जी के दर्शन करने जा रहे होंगे'.
प्रमोद चतुर्वेदी ने बताया कि वे रात को सो गए थे, उनका छोटा बेटा नवनीत चतुर्वेदी "मोंटी" अजमेर जा रहा था. वह नसीराबाद के नजदीक पहुंचा था. इस बीच रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस से फोन आया कि गौरव की हत्या हो गई है. इसके बाद हम लोग तत्काल बेगूं पहुंचे. वहां जाकर पता चला कि कमल सिंह राठौड़ बाइक पर सवार होकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ढाबे के स्टाफ और ट्रक चालकों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया.