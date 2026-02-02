राजधानी के गोविंदपुरी इलाके में युवक की बेरहमी से हत्या, पुलिस जांच में जुटी
पुलिस के मुताबिक युवक की उम्र 25 साल है, जो मूल रूप से उत्तरप्रदेश का रहने वाला था और तीन महीने से बेरोजगार था.
Published : February 2, 2026 at 10:42 PM IST
नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के गोविंदपुरी थाना इलाके में एक युवक की हत्या कर दी गई है. वहीं इस घटना के बाद आसपास के लोगों में भय का माहौल देखा गया, इस घटना कि सूचना आसपास के लोगों के ने पुलिस को दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.
राजधानी दिल्ली में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, वारदात गोविंदपुरी थाना इलाके के तुगलकाबाद गांव स्थित कांगड़ मोहल्ले की है. जहां एक 25 वर्षीय युवक की बेरहमी से किसी भारी सामान से हमला कर हत्या कर दी गई है. वहीं इस हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.
मृतक की पहचान 25 वर्षीय हिमांशु कुमार चौहान के रूप में हुई है जो तुगलकाबाद गांव के कांगड़ मोहल्ले का निवासी था. वहीं पड़ोस के ही रहने वाले रणधीर कुमार ने बताया कि घटना दोपहर करीब 3:00 बजे की है, जिस युवक की हत्या हुई है उसे हमने पहली बार देखा है. आखिर उसे किसने मारा क्यों मारा यह हमें नहीं पता. हालांकि पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं.
वही इस पूरे मामले में साउथ ईस्ट के डीसीपी डॉक्टर हेमंत तिवारी ने बताया कि तुगलकाबाद गांव के कांगड़ मोहल्ला में करीब दोपहर 3:45 बजे पुलिस स्टेशन गोविंद पुरी को डीडी नंबर 85ए के माध्यम से झगड़े की सूचना मिली. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि कांगड़ मोहल्ले के मकान नंबर 268 के एक कमरे के दरवाजे पर लगभग 20-25 वर्ष के एक अज्ञात शव पाया गया.
घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही एसएचओ गोविंद पुरी, एसीपी कालकाजी, अतिरिक्त डीसीपी के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. वहीं क्राइम टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और महत्वपूर्ण सुराग जुटाए. वहीं मृतक की पहचान हिमांशु कुमार चौहान उर्फ अंशु के रूप में हुई है, जो सतीश कुमार चौहान का पुत्र और तुगलकाबाद गांव का निवासी था. मूल रूप से उत्तरप्रदेश के एटा का निवासी था और पहले ओखला फेज I स्थित एक प्रतिष्ठान में हाउसकीपिंग का काम करता था, लेकिन पिछले तीन महीनों से बेरोजगार था. पुलिस के मुताबिक आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है.
