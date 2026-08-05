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मकराना में सांडों की लड़ाई में युवक की मौत, विधायक ने जताया आक्रोश, परिजनों को दिया मुआवजे का भरोसा

कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के मकराना से मंगलाना की ओर जाते समय आवारा सांडों की लड़ाई के कारण हुए हादसे में 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई. घटना के बाद बुधवार को मृतक के परिजनों और वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों ने विधायक जाकिर हुसैन गैसावत से मुलाकात की और मुआवजा, परिवार के सदस्य को नौकरी तथा अन्य सहायता की मांग रखी.

विधायक गैसावत ने दोपहर को नगर परिषद कार्यालय में एसडीएम बाबूलाल जाट, कमिश्नर सुनील कुमार जाट और सीआई पंकज कुमार से बात की और पीड़ित परिवार को नियमानुसार मुआवजा और सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया. विधायक ने कहा कि नगर परिषद को आवारा पशुओं और गोवंश की समस्या को लेकर पूर्व में भी कई बार ज्ञापन सौंपे गए हैं. उन्होंने 11 मई 2026 और 22 जून 2026 को सौंपे गए ज्ञापनों का हवाला देते हुए कहा कि प्रशासन मात्र खानापूर्ति कर रहा है. आवारा पशु सड़कों पर खुले घूम रहे हैं और लगातार हादसे हो रहे हैं. विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आवारा पशुओं और गोवंश को पकड़कर गौशालाओं में सुरक्षित नहीं भिजवाया गया, तो मकराना बंद कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.