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मकराना में सांडों की लड़ाई में युवक की मौत, विधायक ने जताया आक्रोश, परिजनों को दिया मुआवजे का भरोसा

विधायक ने कहा कि नगरपरिषद आवारा पशुओं की समस्या को लेकर केवल खानापूर्ति कर रही है. पहले भी ज्ञापन सौंपे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

Young Man dies in bulls attack
नगर परिषद आयुक्त से चर्चा करते विधायक गैसावत (ETV Bharat Kuchamancity)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 5, 2026 at 5:07 PM IST

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कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के मकराना से मंगलाना की ओर जाते समय आवारा सांडों की लड़ाई के कारण हुए हादसे में 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई. घटना के बाद बुधवार को मृतक के परिजनों और वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों ने विधायक जाकिर हुसैन गैसावत से मुलाकात की और मुआवजा, परिवार के सदस्य को नौकरी तथा अन्य सहायता की मांग रखी.

विधायक गैसावत ने दोपहर को नगर परिषद कार्यालय में एसडीएम बाबूलाल जाट, कमिश्नर सुनील कुमार जाट और सीआई पंकज कुमार से बात की और पीड़ित परिवार को नियमानुसार मुआवजा और सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया. विधायक ने कहा कि नगर परिषद को आवारा पशुओं और गोवंश की समस्या को लेकर पूर्व में भी कई बार ज्ञापन सौंपे गए हैं. उन्होंने 11 मई 2026 और 22 जून 2026 को सौंपे गए ज्ञापनों का हवाला देते हुए कहा कि प्रशासन मात्र खानापूर्ति कर रहा है. आवारा पशु सड़कों पर खुले घूम रहे हैं और लगातार हादसे हो रहे हैं. विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आवारा पशुओं और गोवंश को पकड़कर गौशालाओं में सुरक्षित नहीं भिजवाया गया, तो मकराना बंद कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

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विधायक ने बताया कि परिजनों की सहमति के बाद मृतक सन्नी पुत्र राजेश वाल्मीकि के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया. परिजनों ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया. रिपोर्ट में बताया गया कि सन्नी और विक्रम वाल्मीकि मंगलाना से मकराना आ रहे थे, तभी रास्ते में आवारा सांडों की लड़ाई चल रही थी, जिसमें सांडों ने सन्नी को अपनी चपेट में लेकर लहूलुहान कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है.

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