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खुद के वाहन से कुचला गया मालिक, परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप

गिरिडीह: मालवाहक के साथ निकले एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई. युवक की मौत वाहन द्वारा कुचलने से हुई है. जिसके बाद परिजनों ने तीन युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है, जबकि दो आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. घटना मुफस्सिल थाना इलाके के चौराही की है. मृतक इसी थाना इलाके के बजटो पंचायत अंतर्गत टाटोक्यारी का निवासी था.

क्या कहते हैं परिजन और ग्रामीण?

घटना को लेकर परिजन और गांव के लोगों का कहना है कि रामू दास के पिकअप वाहन को डीजे के लिए तीन युवकों ने बुक किया था. बुकिंग से निकलने के बाद वह वापस नहीं लौटा. इस बीच पता चला कि चौराही में रामू दास की उसी के वाहन से कुचलकर मौत गई. यहां लोगों ने देखा कि लाश पड़ी हुई थी. पुलिस को सूचित किया गया और शव को अस्पताल भेजा गया. वहीं बजटो के पूर्व मुखिया जनार्दन साव और स्थानीय घनश्याम बताते हैं कि तीन लोगों के साथ रामू माड़ी (देसी शराब) पी रहा था. इसके बाद उसकी मौत हुई है. रामू की मौत उसके ही वाहन से कुचलकर हुई है.