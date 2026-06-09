खुद के वाहन से कुचला गया मालिक, परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप
गिरिडीह में मालवाहक मालिक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है.
Published : June 9, 2026 at 9:00 PM IST
गिरिडीह: मालवाहक के साथ निकले एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई. युवक की मौत वाहन द्वारा कुचलने से हुई है. जिसके बाद परिजनों ने तीन युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है, जबकि दो आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. घटना मुफस्सिल थाना इलाके के चौराही की है. मृतक इसी थाना इलाके के बजटो पंचायत अंतर्गत टाटोक्यारी का निवासी था.
क्या कहते हैं परिजन और ग्रामीण?
घटना को लेकर परिजन और गांव के लोगों का कहना है कि रामू दास के पिकअप वाहन को डीजे के लिए तीन युवकों ने बुक किया था. बुकिंग से निकलने के बाद वह वापस नहीं लौटा. इस बीच पता चला कि चौराही में रामू दास की उसी के वाहन से कुचलकर मौत गई. यहां लोगों ने देखा कि लाश पड़ी हुई थी. पुलिस को सूचित किया गया और शव को अस्पताल भेजा गया. वहीं बजटो के पूर्व मुखिया जनार्दन साव और स्थानीय घनश्याम बताते हैं कि तीन लोगों के साथ रामू माड़ी (देसी शराब) पी रहा था. इसके बाद उसकी मौत हुई है. रामू की मौत उसके ही वाहन से कुचलकर हुई है.
हर बिंदू की जांच कर रही है पुलिस
इधर, वाहन से कुचलकर जान लेने के आरोपों की जांच कर रहे एसडीपीओ सदर जीतबाहन उरांव के साथ मुफस्सिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो चौराही पहुंचे. यहां उस जगह को देखा गया, जहां रामू दास का शव पड़ा था. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास रहने वाले लोगों से बात की. वहीं वाहन को कब्जे में भी लिया गया है, जबकि घटना के आरोपी तीन में से दो को हिरासत में लिया गया है.
रामू दास नाम के युवक की मौत संदिग्ध परिस्थिति में हुई है. छानबीन में यह साफ हुआ है कि घटना से पहले रामू समेत चार लोग चौराही में रुके थे और सभी ने नशा का सेवन किया था. इसके बाद रामू दास की मौत हुई है. इस मामले में जांच चल रही है: जीतवाहन उरांव, एसडीपीओ
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