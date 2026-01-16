ETV Bharat / state

फ्लाईओवर पर बाइक फिसली, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल

महावीर नगर विस्तार निवासी युवक अपने दोस्त के साथ घूमते फ्लाईओवर से गुजर रहे थे कि बाइक का संतुलन बिगड़ गया और हादसा हो गया.

Youth Died In Accident
कुंहाड़ी थाना कोटा (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 16, 2026 at 10:21 AM IST

2 Min Read
कोटा: कुन्हाड़ी स्थित महाराणा प्रताप सर्कल के घूमते फ्लाईओवर पर गुरुवार देर रात तेज रफ्तार बाइक के फिसलने से हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. दोनों युवक तेज गति से बाइक पर सवार होकर फ्लाईओवर से गुजर रहे थे. इसी दौरान बाइक का अचानक संतुलन बिगड़ गया और वह फिसलकर फ्लाईओवर की सुरक्षा दीवार से जा टकराई. उसके बाद यह बाइक वहां लगे एक बिजली के खंभे से भी टकरा गई. इस भीषण टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया.

कुन्हाड़ी थानाधिकारी कौशल्या के अनुसार महावीर नगर विस्तार योजना निवासी सुरेंद्र सिंह और खेडली फाटक निवासी दिलीप सिंह बाइक पर सवार होकर नयापुरा की ओर जा रहे थे. गुरुवार देर रात रोटरी फ्लाईओवर से गुजरते समय तेज रफ्तार के कारण बाइक का संतुलन बिगड़ गया और दुर्घटना हो गई.

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को एमबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां खेडली फाटक निवासी दिलीप सिंह की मौत हो गई. सुरेंद्र सिंह का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. मृतक के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है.

राहगीरों ने संभाला: दुर्घटना के बाद दोनों युवक सड़क पर पड़े हुए थे. राहगीरों ने उन्हें संभाला. उनकी सहायता की और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया. बाइक को जब्त कर जांच पड़ताल शुरू की.

