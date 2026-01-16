ETV Bharat / state

फ्लाईओवर पर बाइक फिसली, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल

कोटा: कुन्हाड़ी स्थित महाराणा प्रताप सर्कल के घूमते फ्लाईओवर पर गुरुवार देर रात तेज रफ्तार बाइक के फिसलने से हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. दोनों युवक तेज गति से बाइक पर सवार होकर फ्लाईओवर से गुजर रहे थे. इसी दौरान बाइक का अचानक संतुलन बिगड़ गया और वह फिसलकर फ्लाईओवर की सुरक्षा दीवार से जा टकराई. उसके बाद यह बाइक वहां लगे एक बिजली के खंभे से भी टकरा गई. इस भीषण टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया.

कुन्हाड़ी थानाधिकारी कौशल्या के अनुसार महावीर नगर विस्तार योजना निवासी सुरेंद्र सिंह और खेडली फाटक निवासी दिलीप सिंह बाइक पर सवार होकर नयापुरा की ओर जा रहे थे. गुरुवार देर रात रोटरी फ्लाईओवर से गुजरते समय तेज रफ्तार के कारण बाइक का संतुलन बिगड़ गया और दुर्घटना हो गई.

पढ़ें: सास को बाइक से ससुराल ले जा रहा था दामाद..बेकाबू होकर फिसली बाइक पोल से टकराई, सास की मौत