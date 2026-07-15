प्रेम संबंध बना मौत की वजह: युवती के घर बुलाकर जहर देने का आरोप, इलाज के दौरान युवक की मौत
अलवर के किशनगढ़बास में 25 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत हो गई. परिजनों ने प्रेमिका पक्ष पर जहरीला पदार्थ पिलाकर हत्या का आरोप लगाया.
Published : July 15, 2026 at 7:55 PM IST
अलवर: खैरथल-तिजारा जिले के किशनगढ़बास क्षेत्र में एक 25 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक के परिजनों ने युवती के परिजनों पर युवक को घर बुलाकर प्रेम संबंध खत्म करने का दबाव बनाने, जान से मारने की धमकी देने और कथित रूप से जहरीला पदार्थ पिलाने का आरोप लगाया है. इलाज के दौरान युवक की मौत के बाद पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर आठ नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
किशनगढ़बास थाना अधिकारी बनवारीलाल ने बताया कि मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि इससे पहले दूसरे पक्ष की ओर से भी युवक के परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी. दोनों मामलों की निष्पक्ष जांच की जा रही है. प्रकरण की जांच प्रशिक्षु आरपीएस अधिकारी नेहा मीना कर रही हैं.
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मृतक के परिजनों के आरोप: मृतक के पिता हरिनारायण ने बताया कि उनका बेटा प्रमोद (25) किथूर गांव का निवासी था. वह पिछले करीब पांच वर्षों से खानपुर गांव की एक युवती को जानता था. दोनों पहले साथ पढ़ाई करते थे और इसी दौरान उनकी पहचान हुई थी. परिजनों का आरोप है कि दोनों परिवारों के बीच शादी को लेकर भी पहले बातचीत हो चुकी थी. मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि गत 12 जुलाई 2026 को युवती के पिता ने प्रमोद को फोन कर बातचीत के लिए अपने घर बुलाया. उन्होंने आरोप लगाया कि वहां पहुंचने पर युवती के परिजनों ने युवक पर रिश्ता खत्म करने का दबाव बनाया और विरोध करने पर जान से मारने और झूठे दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी दी.
जहरीला पदार्थ पिलाने का आरोप: मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि युवती के घर पर प्रमोद को जबरन जहरीला पदार्थ पिला दिया गया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई. बाद में उसे 108 एंबुलेंस की मदद से किशनगढ़बास के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक को गंभीर हालत में अलवर रेफर कर दिया गया. अलवर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई.
मृतक का बुधवार को जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया. इसके बाद परिजनों ने युवती पक्ष के आठ लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया. मृतक के परिजनों ने पुलिस को दी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि युवती ने प्रमोद के बैंक खाते से अपने जीजा के खाते में करीब 90 हजार रुपये ट्रांसफर करवाए थे. पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है.
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