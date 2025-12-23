ETV Bharat / state

हरिद्वार में ट्रक की चपेट में आकर युवक की मौत, चेहरा कुचला, नहीं हो सकी पहचान

ट्रक बहादराबाद की ओर से तेज गति में आ रहा था, हरिलोक तिराहे पर रोड क्रॉस करते समय युवक ट्रक की चपेट में आ गया

HARIDWAR ACCIDENT
हरिद्वार में सड़क दुर्घटना (Concept Image ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 23, 2025 at 8:08 AM IST

2 Min Read
हरिद्वार: ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पर हरिलोक तिराहे पर ट्रक से कुचलकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद आरोपी चालक अपना ट्रक लेकर फरार हो गया. इसका एक वीडियो भी सामने आया है. पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है. मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है.

हरिद्वार के हरिलोक तिराहे पर हादसा: पुलिस के मुताबिक सोमवार रात को बहादराबाद की ओर से आ रहा ट्रक तेज गति में था. जैसे ही ट्रक हरिलोक तिराहे के पास पहुंचा, तभी अचानक पैदल चल रहे युवक को उसने अपनी चपेट में ले लिया. युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसा इतना भीषण था कि युवक का शरीर कई हिस्सों में बिखर गया. दुर्घटना के बाद कुछ देर के लिए हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया. वहीं हादसा होते ही ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. हालांकि कुछ लोगों ने उसका पीछा भी किया लेकिन तब तक वो दूर जा चुका था.

ट्रक से कुचलकर युवक की मौत: सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया. पुलिस के अनुसार मृतक का चेहरा बुरी तरह कुचला गया इसलिए फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है. कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. आरोपी ट्रक चालक की तलाश कर रही है.

हरिलोक तिराहे पर शाम के वक्त भी पलटी थी कार: वहीं इस हादसे से कुछ घंटे पहले तेज रफ्तार का कहर भी देखने को मिला था. हरिलोक तिराहे से कुछ दूर एक स्विफ्ट कार भी पलटी थी. हरियाणा नंबर की यह कार फ्लाईओवर पर तेज गति में जा रही थी. अचानक यह कार पलट गई थी. बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कार में काई यात्री भी सवार थे, जो बाल बाल बच गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी भी मच गई थी.
