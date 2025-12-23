ETV Bharat / state

हरिद्वार में ट्रक की चपेट में आकर युवक की मौत, चेहरा कुचला, नहीं हो सकी पहचान

हरिद्वार: ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पर हरिलोक तिराहे पर ट्रक से कुचलकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद आरोपी चालक अपना ट्रक लेकर फरार हो गया. इसका एक वीडियो भी सामने आया है. पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है. मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है.

हरिद्वार के हरिलोक तिराहे पर हादसा: पुलिस के मुताबिक सोमवार रात को बहादराबाद की ओर से आ रहा ट्रक तेज गति में था. जैसे ही ट्रक हरिलोक तिराहे के पास पहुंचा, तभी अचानक पैदल चल रहे युवक को उसने अपनी चपेट में ले लिया. युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसा इतना भीषण था कि युवक का शरीर कई हिस्सों में बिखर गया. दुर्घटना के बाद कुछ देर के लिए हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया. वहीं हादसा होते ही ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. हालांकि कुछ लोगों ने उसका पीछा भी किया लेकिन तब तक वो दूर जा चुका था.