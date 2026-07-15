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गोपेश्वर में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, बाइक सवार को कुचला, युवक की दर्दनाक मौत

चमोली: जिला मुख्यालय गोपेश्वर में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई. हादसा लीसा फैक्ट्री बाईपास मोड़ पर हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार ट्रक के नीचे फंस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान मुकेश नेगी पुत्र कलम सिंह निवासी नियर लॉ कॉलेज गोपेश्वर के रूप में हुई है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन युवक बाइक समेत ट्रक के नीचे बुरी तरह फंसा हुआ था. जेसीबी की मदद से उसे बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रक चालक गवीलो गांव के पास सड़क किनारे खड़े कई वाहनों को टक्कर मारते हुए गोपेश्वर की ओर भाग रहा था. बताया जा रहा है कि पटियालधार पुलिस चौकी पर पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक बैरिकेड्स तोड़कर फरार हो गया. इसके बाद लीसा फैक्ट्री बाइपास मोड़ पर उसने मुकेश नेगी की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे यह दर्दनाक हादसा हो गया.