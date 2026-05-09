धौलपुर में आपसी विवाद में चली गोली, युवक की मौत
मृतक के भाई रामलखन ने दिहौली थाने में आरोपी सचिन के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.
Published : May 9, 2026 at 12:00 PM IST
धौलपुरः जिले के दिहौली थाना इलाके गांव घुरैया खेड़ा में बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब फायरिंग के दौरान 20 साल के युवक की मौत हो गई. घटना से गांव में दहशत फैल गई. आरोपी गांव से फरार हो गया है. शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.
एएसआई राजवीर सिंह ने बताया मृतक राहुल (20) पुत्र दीवान सिंह अपने दोस्त सोनपाल के साथ घुरैयाखेड़ा गांव में दोस्त जितेंद्र पुत्र निहाला के घर शादी की दावत में शामिल होने गया था. रविवार को जितेंद्र का विवाह होना था, जिसके चलते शुक्रवार रात गांव में दावत का आयोजन किया गया था. दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक रात करीब 1 बजे समारोह के दौरान राहुल की गांव के ही युवक सचिन से कहासुनी हो गई. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर सचिन ने फायरिंग कर दी, जिससे राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन गोली लगने से उसकी मौत हो गई.
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पुलिस ने शुरू की जांचः घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर दिहौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई. मृतक के भाई रामलखन ने दिहौली थाने में आरोपी सचिन के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर जांच शरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है.
मामूली विवाद में गई जानः जानकारी के मुताबिक मृतक राहुल कुमार एवं सचिन के मध्य मामूली विवाद हुआ था. विवाद की वजह डीजे का डांस बताया जा रहा है. डांस करने को लेकर विवाद हुआ था. इसके बाद दोनों में कहासुनी हो गई और फायरिंग में गोली लगने से राहुल की मौत हो गई.