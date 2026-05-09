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धौलपुर में आपसी विवाद में चली गोली, युवक की मौत

धौलपुरः जिले के दिहौली थाना इलाके गांव घुरैया खेड़ा में बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब फायरिंग के दौरान 20 साल के युवक की मौत हो गई. घटना से गांव में दहशत फैल गई. आरोपी गांव से फरार हो गया है. शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

एएसआई राजवीर सिंह ने बताया मृतक राहुल (20) पुत्र दीवान सिंह अपने दोस्त सोनपाल के साथ घुरैयाखेड़ा गांव में दोस्त जितेंद्र पुत्र निहाला के घर शादी की दावत में शामिल होने गया था. रविवार को जितेंद्र का विवाह होना था, जिसके चलते शुक्रवार रात गांव में दावत का आयोजन किया गया था. दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक रात करीब 1 बजे समारोह के दौरान राहुल की गांव के ही युवक सचिन से कहासुनी हो गई. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर सचिन ने फायरिंग कर दी, जिससे राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन गोली लगने से उसकी मौत हो गई.

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