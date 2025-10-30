ETV Bharat / state

मोमोज के विवाद में झगड़ा: युवक की मौत के बाद धरना, बुलडोजर कार्रवाई की मांग

गोविंदगढ़ एसएचओ बनेसिंह ने बताया कि मृतक वकार खान अपने साथियों के साथ गोविंदगढ़ में लगे मेगा ट्रेड फेयर में घूमने गया था. वहां एक मोमोज विक्रेता से हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें उसकी मौत हो गई. इस घटना के विरोध में मेव समुदाय के लोग आक्रोशित हैं और जिला अस्पताल में धरने पर बैठ गए हैं. परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग को लेकर मृतक का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है.

अलवर: जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के खेडी बहादुर गांव के मोमोज खाने को लेकर एक युवक का कुछ अन्य लोगों से झगड़ा हो गया. इससे युवक की मौत हो गई. इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई है. मेव समुदाय के लोग इस घटना के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने और उनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग को लेकर जिला अस्पताल में धरने पर बैठ गए. उन्होंने शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया.

परिजनों का आरोप: मृतक के भाई वसीम ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि वकार के साथ मारपीट हुई है. वह गंभीर रूप से घायल है. अस्पताल पहुंचने पर उन्हें पता चला कि वकार की मौत हो चुकी है. उन्होंने बताया कि वकार बीए की पढ़ाई कर रहा था. उसका आरोपियों से कोई पहले से विवाद नहीं था. घटना में घायल एक अन्य युवक तालीम ने बताया कि दूसरे पक्ष के 10-12 लोगों ने उनपर हमला किया.

समुदाय के नेताओं ने उठाए सवाल: जिला मेव पंचायत के संरक्षक शेर मोहम्मद ने बताया कि विवाद के दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने वकार के सीने में बर्फ तोड़ने का सुआ घोंप दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ. उन्होंने पुलिस से मांग की कि मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाए. आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनके मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की जाए. उन्होंने जोर देकर कहा कि मेव समुदाय के लिए दोहरे कानून नहीं चलने चाहिए.

पुलिस ने की कार्रवाई शुरू: गोविंदगढ़ एसएचओ बनेसिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने विशेष टीमें गठित की हैं और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का विश्वास दिलाया है. घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. फिलहाल, पूरा पुलिस प्रशासन सतर्क है.