निर्माणाधीन पानी की टंकी से गिरकर 25 वर्षीय युवक की मौत, प्रतियोगी परीक्षाओं की कर रहा था तैयारी
बाड़ी में निर्माणाधीन पानी की टंकी से गिरकर 25 वर्षीय शिवकुमार की दर्दनाक मौत हो गई.
Published : July 10, 2026 at 8:05 PM IST
बाड़ी (धौलपुर): जिले के बाड़ी कस्बे में शुक्रवार दोपहर को एक दर्दनाक हादसा हो गया। निर्माणाधीन पानी की टंकी से गिरने के कारण 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग सकते में आ गए. गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत बाड़ी शहर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
बाड़ी थाना प्रभारी देवेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि मीना कॉलोनी निवासी शिवकुमार (25) पुत्र मोहन सिंह मीणा शुक्रवार दोपहर पंचायत समिति परिसर में निर्माणाधीन पानी की टंकी पर चढ़ रहा था. इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह काफी ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा. गिरने से उसके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं. देवेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही आसपास मौजूद लोगों ने युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
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हादसे की जांच में जुटी पुलिस: पुलिस के अनुसार शिवकुमार बाड़ी में रहकर सरकारी नौकरी के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था. उसकी असमय मौत से पूरा परिवार सदमे में है और उसके सपने भी चकनाचूर हो गए. पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कर शव उन्हें सौंप दिया है. थाना प्रभारी ने बताया कि युवक टंकी पर किस उद्देश्य से चढ़ा था और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी विस्तृत जांच की जा रही है. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई है.