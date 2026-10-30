फतेहपुर में आपसी कहासुनी में युवक के पेट में घोंपी कैंची, मौत
सीकर जिले के देवास में वारदात से फैली सनसनी. टेलर का काम करता है आरोपी. तलाश में जुटी पुलिस
Published : October 30, 2026 at 5:13 PM IST
फतेहपुर (सीकर): फतेहपुर के सदर थाना क्षेत्र के देवास गांव में आपसी कहासुनी के बाद हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया. इस दौरान एक युवक ने दूसरे के पेट में कैंची घोंप दी. गंभीर रूप से घायल युवक को राजकीय धानुका उप जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. घटना से गांव में सनसनी फैल गई.
फतेहपुर के कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के देवास निवासी सुरेंद्र पुत्र राजकुमार जाट की गांव के ही अशोक कुमार पुत्र बाबूराम से कहासुनी हुई थी. इसी दौरान अशोक ने आवेश में आकर धारदार हथियार से सुरेंद्र पर वार कर दिया. गंभीर रूप से घायल सुरेंद्र की इलाज के दौरान मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी अशोक मौके से भाग गया. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है. घटना के पीछे के कारणों सहित विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है.
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कहासुनी विवाद में बदल गई: आरोपी अशोक टेलर का काम करता है. दोनों के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते बड़े विवाद में बदल गई. गुस्साए अशोक ने सुरेंद्र के पेट में कैंची घोंप दी. अचानक हुए हमले में सुरेंद्र गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गया. फतेहपुर के राजकीय धानुका उप जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों ने सुरेंद्र को बचाने की कोशिश भी की लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसकी जान चली गई. सुरेंद्र की मौत की सूचना मिलते ही अस्पताल में परिजनों और परिचितों की भीड़ जुट गई. अस्पताल प्रशासन से सूचना मिलते ही कोतवाल महेंद्र सिंह मीणा टीम के साथ चिकित्सालय पहुंचे. शव मोर्चरी में रखवाया तथा घटना की जानकारी जुटाई.
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