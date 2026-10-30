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फतेहपुर में आपसी कहासुनी में युवक के पेट में घोंपी कैंची, मौत

सदर थाना फतेहपुर ( ETV Bharat Fatehpur (Sikar) )

फतेहपुर (सीकर): फतेहपुर के सदर थाना क्षेत्र के देवास गांव में आपसी कहासुनी के बाद हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया. इस दौरान एक युवक ने दूसरे के पेट में कैंची घोंप दी. गंभीर रूप से घायल युवक को राजकीय धानुका उप जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. घटना से गांव में सनसनी फैल गई.