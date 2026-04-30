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शादी के जश्न के बीच पसरा मातम, दूल्हे के चाचा की गोली ने छीन ली बेगुनाह की जिंदगी

​मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां खुशियों भरे माहौल में हुई हर्ष फायरिंग ने एक हंसते-खेलते परिवार का चिराग बुझा दिया. जिस घर में मांगलिक कार्यक्रम के चलते शहनाइयां गूंज रही थीं और उत्सव का माहौल था, वहां की एक लापरवाही से पड़ोसी के घर में मातम पसर गया. इस हादसे के बाद से पूरे इलाके में शोक की लहर है.

जानकारी के अनुसार कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के खड़ौली गांव में बुधवार सुबह बारात पहुंची थी. दूल्हे के आगमन और रस्मों के बीच जश्न का माहौल चरम पर था. इसी दौरान अपनी दबंगई दिखाने और खुशी जाहिर करने के चक्कर में कुछ लोगों ने अवैध रूप से फायरिंग शुरू कर दी. ​अंधाधुंध चल रही गोलियों में से एक गोली वहां मौजूद सुभाष नामक युवक को जा लगी. गोली लगते ही युवक लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया.



​घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की. मेरठ के एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने इस गंभीर मामले पर पुलिस का पक्ष रखते हुए आधिकारिक जानकारी साझा की है. ​उन्होंने बताया कि आज सुबह लगभग 7:30 बजे PRV के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कंकरखेड़ा के ग्राम खड़ौली में एक बारात के दौरान फायरिंग हुई है. मौके पर पहुंचकर जांच करने पर पता चला कि दूल्हे के चाचा ने हर्ष फायरिंग की थी, जिसकी चपेट में आने से पड़ोसी युवक सुभाष की मृत्यु हो गई है. पुलिस की फील्ड यूनिट ने साक्ष्य जुटा लिए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं. वर्तमान में मौके पर शांति व्यवस्था कायम है.

