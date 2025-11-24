ETV Bharat / state

एक दिन बाद बहन की शादी...सामान लेने निकले भाई की सड़क हादसे में मौत, दूसरा भाई रैफर

कुचामन सिटी: जिले के मकराना क्षेत्र के कालवा गांव में सोमवार को एक परिवार में शादी की खुशियों पर ग्रहण लग गया. शादी की तैयारियों के बीच आई हादसे की खबर से परिवार में मातम पसर गया. शादी से एक दिन पहले दूल्हन के भाई की सड़क हादसे में मौत हो गई.

मकराना थाना प्रभारी सुरेश सोनी ने बताया कि अनुज नैण (17) पुत्र धर्माराम जाट निवासी इटावा लाखा अपने मामा के लड़के हरीश डूडी (20) पुत्र हंसराज डूडी निवासी आथुनी ढाणी कालवा के साथ बाइक से कुचामन से कालवा की ओर जा रहा था. जूसरी चौराहे से आगे बेनीवालों की ढाणी के पास सामने आए डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी. इससे दोनों भाई घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सक ने जांच के बाद अनुज को मृत घोषित कर दिया. वहीं हरीश को प्राथमिक उपचार के बाद रैफर कर दिया. मृतक के ताऊ मूलाराम ने पुलिस में डंपर चालक के खिलाफ तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मारने व भतीजे की मृत्यु की रिपोर्ट दी.