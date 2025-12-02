ETV Bharat / state

परिवार के इकलौते कमाऊ को डंपर ने कुचला, प्रशासन के मुआवजे के आश्वासन पर टाला धरना

धरने पर बैठे मृतक के परिजन ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: शहर के बोरानाडा क्षेत्र में सोमवार शाम को एक युवक को डंपर ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने युवक का शव महात्मा गांधी अस्पताल में रखवाया. परिजनों ने सोमवार रात को मुआवजे की मांग को लेकर शव उठाने से इनकार कर दिया. मंगलवार सुबह धरना शुरू हुआ और बड़ी संख्या में लोग जुट गए. मोर्चरी के बाहर सड़क जाम कर दी गई. इसके बाद प्रशासन हरकत में आया. पांच लाख रुपए के मुआवजे के बाद धरना खत्म किया गया. बोरानाडा थानाधिकारी शकील अहमद ने बताया कि चांदपोल निवासी नरेश पेशवा पुत्र मुरलीमनोहर पेशवा सोमवार को शाम करीब पांच बजे गंगाना की तरफ बाइक पर जा रहा था. इस दौरान वह एक डंपर की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. उसका साथी घायल हो गया. थानाधिकारी ने बताया कि डंपर चालक को पकड़ लिया गया है. पढ़ें: भरतपुर में बाइक-एंबुलेंस की भिड़ंत, सरसों मंडी से लौट रहे दो भाइयों की मौत