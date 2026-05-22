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कानपुर में युवक ने कमरे में की आत्महत्या; 10 माह पहले किया था प्रेम विवाह, पुलिस जांच में जुटी

कानपुर : पनकी थाना क्षेत्र में प्रेम विवाह के महज 10 माह बाद एक युवक (24) ने खुदकुशी कर ली. परिजनों का आरोप है कि कुछ लोगों ने मृतक युवक के साथ मारपीट की थी. गुरुवार देर रात युवक ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया और उसके बाद आत्महत्या कर ली. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पनकी के गंगागंज का रहने वाला अमन (24) दादा नगर की एक फैक्ट्री में नौकरी करता था. पिता ओमप्रकाश ने बताया कि अमन ने जुलाई 2025 में प्रेम विवाह किया था. परिजनों का आरोप है कि गुरुवार को अमन जब ड्यूटी पर गया था, तभी रास्ते में उसके साथ मारपीट की गई. किसी तरह युवक उनके चंगुल से छूटकर अपने घर पहुंचा और परिजनों को पूरी बात बताई. इस घटना के बाद से युवक बुरी तरह डर गया था.



परिजनों के मुताबिक, युवक ने गुरुवार रात करीब 11 बजे अपने कमरे में आत्महत्या का प्रयास किया. इस दौरान उसकी मां कमरे में पहुंच गईं और बेटे को काफी समझाया. रात करीब 1:30 बजे जब सब सो गये तो युवक ने दोबारा सुसाइड कर लिया. परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को सूचना दी.