कानपुर में युवक ने कमरे में की आत्महत्या; 10 माह पहले किया था प्रेम विवाह, पुलिस जांच में जुटी
पनकी थाना प्रभारी दिनेश सिंह बिष्ट ने बताया कि युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 5:39 PM IST
कानपुर : पनकी थाना क्षेत्र में प्रेम विवाह के महज 10 माह बाद एक युवक (24) ने खुदकुशी कर ली. परिजनों का आरोप है कि कुछ लोगों ने मृतक युवक के साथ मारपीट की थी. गुरुवार देर रात युवक ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया और उसके बाद आत्महत्या कर ली. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
पनकी के गंगागंज का रहने वाला अमन (24) दादा नगर की एक फैक्ट्री में नौकरी करता था. पिता ओमप्रकाश ने बताया कि अमन ने जुलाई 2025 में प्रेम विवाह किया था. परिजनों का आरोप है कि गुरुवार को अमन जब ड्यूटी पर गया था, तभी रास्ते में उसके साथ मारपीट की गई. किसी तरह युवक उनके चंगुल से छूटकर अपने घर पहुंचा और परिजनों को पूरी बात बताई. इस घटना के बाद से युवक बुरी तरह डर गया था.
परिजनों के मुताबिक, युवक ने गुरुवार रात करीब 11 बजे अपने कमरे में आत्महत्या का प्रयास किया. इस दौरान उसकी मां कमरे में पहुंच गईं और बेटे को काफी समझाया. रात करीब 1:30 बजे जब सब सो गये तो युवक ने दोबारा सुसाइड कर लिया. परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को सूचना दी.
परिजनों के मुताबिक, सुसाइड करने से पहले युवक ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक भावुक पोस्ट साझा की थी. उसने लिखा कि "अगर निभाने की हैसियत न हो तो किसी से प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे लड़कों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है."
पनकी थाना प्रभारी दिनेश सिंह बिष्ट ने बताया कि युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की बारीकी से जांच की जा रही है. मृतक के परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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