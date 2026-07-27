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प्रशासन से खफा टावर पर चढ़े ग्रामीण ने दी धमकी - न्याय दो, नहीं तो दे दूंगा जान

युवक का कहना था कि उसने समस्या समाधान के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत कर दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई.

Youth Climbed On Mobile Tower
मोबाइल टॉवर पर बैठा युवक (ETV Bharat Kuchamancity)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 27, 2026 at 1:57 PM IST

2 Min Read
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कुचामनसिटी : कुचामन उपखंड के जिलिया गांव में पुलिस और प्रशासन की अनदेखी से दुखी एक युवक सोमवार को मोबाइल टावर पर चढ़ गया. युवक का आरोप है कि उसके घर के रास्ते पर अतिक्रमण कर मार्ग को अवरुद्ध करने की शिकायत वह जिला कलेक्टर से लेकर तहसीलदार तक कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. टावर पर चढ़े व्यक्ति ने कार्रवाई न होने पर टावर से कूदकर आत्महत्या की धमकी दी, जिससे पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया. सूचना पर पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवक को समझाकर नीचे उतारने का प्रयास किया.

मकराना वृत्ताधिकारी विक्की नागपाल ने बताया कि जिलिया निवासी रामेश्वरलाल बिजारणियां सोमवार को गांव के मोबाइल टावर पर चढ़ गया और नीचे कूदने की धमकियां देने लगा. रामेश्वरलाल का आरोप था कि उसके घर की ओर जाने वाले रास्ते पर उसी के पड़ोसी ने अतिक्रमण कर लिया और रास्ता अवरुद्ध कर दिया. इसकी शिकायत उसने तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर को कई बार की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई.

टावर पर चढे रामेश्वरलाल का बेटा महेंद्र (ETV Bharat Kuchamancity)

पढ़ें: युवक से शादी की जिद पर अड़ी युवती चढ़ी मोबाइल टावर पर, दो घंटे समझाइश के बाद उतरी नीचे

इस पर उसने मुख्यमंत्री कार्यालय तक शिकायत करते हुए न्याय की मांग की, फिर भी उसकी समस्या को नहीं सुना गया, जिससे उसे यह कदम उठाना पड़ा. रामेश्वरलाल के बेटे महेंद्र का कहना था कि प्रशासन दबाव में आकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, न ही उनकी पीड़ा सुनी जा रही है. महेंद्र ने कहा कि प्रशासन को इस मामले में निष्पक्ष होकर जांच करनी चाहिए और रास्ता खुलवाने का प्रयास करना चाहिए. मकराना वृत्ताधिकारी विक्की नागपाल के साथ थाना अधिकारी राजेंद्र खदाव, तहसीलदार रामेश्वरलाल गढ़वाल और चितावा थानाधिकारी सिद्धार्थ प्रजापत मौके पर पहुंचे और युवक को समझाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तीन घंटों के बाद भी युवक अब तक टावर से नीचे नहीं उतरा है.

मकराना वृत्ताधिकारी विक्की नागपाल ने बताया कि रामेश्वर का जमीनी विवाद है. रास्ता खुलवाने को लेकर काफी समय से उसे समझाइश दी जा रही है, लेकिन वह टावर से नीचे नहीं उतर रहा है. उन्होंने कहा कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा.

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