मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, प्रेमिका के परिजनों ने शादी से कर दिया था इनकार!
बोकारो में युवक मोबाइल के टावर पर चढ़ गया. जिसे पुलिस के द्वारा नीचे उतारा गया.
Published : January 29, 2026 at 1:48 PM IST|
Updated : January 29, 2026 at 2:24 PM IST
बोकारोः जिला में हरला थाना क्षेत्र के बसंती मोड़ स्थित 150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर में एक लड़की के प्यार में पागल युवक ने चढ़कर पुलिस को परेशान कर दिया. युवक अपनी प्रेमिका अंजलि से शादी करने के लिए बोकारो पहुंचा था लेकिन घर वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया. परिजनों के इनकार के बाद वह मोबाइल टावर में चढ़ गया. उसके बाद उसने जान देने की बात कही, थाना प्रभारी की सूझबूझ से युवक नीचे उतरा और उसे थाने ले जाया गया.
टावर पर चढ़कर जान देने की कोशिश करने वाला युवक मध्य प्रदेश गुना के जौहरी गांव के रहने वाले भोजराज चंदेल है. जिसे सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से हरला थाना क्षेत्र के नेपाली पद में रहने वाली अंजलि से प्यार हो गया. पिछले अगस्त महीने में अंजलि भाग कर भोजराज के पास पहुंच गई. इसके बाद पुलिस ने उसे बरामद किया. अंजलि ने न्यायालय में खुद से भागने की बात कही थी. उसके बाद युवक लड़की से शादी करने के लिए बोकारो पहुंच गया.
जब परिजनों ने इनकार किया तो वह बसंती मोड़ स्थित 150 फीट ऊंचे टावर की चोटी पर चढ़ गया. उसने सर्च इंजन से हरला थाना प्रभारी का नंबर निकाला और अपनी पीड़ा बताई. मौके पर पुलिस पहुंची. थाना प्रभारी ने मोबाइल से संपर्क कर उसे समझाने का काम किया. जिसके बाद वह धीरे-धीरे नीचे उतर गया, पुलिस उसे थाना ले गई और उसे समझाया.
थाना प्रभारी खुर्शीद आलम ने बताया कि यह प्रेम प्रसंग का मामला है भोजराज चंदेल जो लड़का है वह गुना, मध्य प्रदेश का रहने वाला है. युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया था अंजलि नाम की कोई लड़की है बोकारो के हरला थाना क्षेत्र की, उससे शादी करना चाहता था लेकिन लड़की के पिता ने शादी से जब इनकार किया तो उसने इस तरह की हरकत की है. थाना प्रभारी ने कहा कि टावर काफी ऊंचा था इसलिए आवाज नहीं जा रहा था. इन मोबाइल के द्वारा उससे कांटेक्ट किया गया और समझा बूझाकर नीचे उतर गया.
इस मामले में युवक ने कहा कि लड़की से फेसबुक पर दोस्ती हुई, लड़की के पिता हमारे मां पिताजी से अभद्र व्यवहार करते थे. मुझे अकेले में घर बुलाते थे, मैं घर नहीं गया और मैसेज करके मोबाइल टावर पर चढ़ गया. फिर पुलिस का सर्च कर नंबर निकाला और पुलिस को बुलाया. इसके बाद पुलिस के कहने पर ही नीचे उतरा.
