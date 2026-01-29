ETV Bharat / state

मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, प्रेमिका के परिजनों ने शादी से कर दिया था इनकार!

बोकारोः जिला में हरला थाना क्षेत्र के बसंती मोड़ स्थित 150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर में एक लड़की के प्यार में पागल युवक ने चढ़कर पुलिस को परेशान कर दिया. युवक अपनी प्रेमिका अंजलि से शादी करने के लिए बोकारो पहुंचा था लेकिन घर वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया. परिजनों के इनकार के बाद वह मोबाइल टावर में चढ़ गया. उसके बाद उसने जान देने की बात कही, थाना प्रभारी की सूझबूझ से युवक नीचे उतरा और उसे थाने ले जाया गया.

टावर पर चढ़कर जान देने की कोशिश करने वाला युवक मध्य प्रदेश गुना के जौहरी गांव के रहने वाले भोजराज चंदेल है. जिसे सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से हरला थाना क्षेत्र के नेपाली पद में रहने वाली अंजलि से प्यार हो गया. पिछले अगस्त महीने में अंजलि भाग कर भोजराज के पास पहुंच गई. इसके बाद पुलिस ने उसे बरामद किया. अंजलि ने न्यायालय में खुद से भागने की बात कही थी. उसके बाद युवक लड़की से शादी करने के लिए बोकारो पहुंच गया.

बोकारो में मोबाइल के टावर पर चढ़ा युवक (ETV Bharat)

जब परिजनों ने इनकार किया तो वह बसंती मोड़ स्थित 150 फीट ऊंचे टावर की चोटी पर चढ़ गया. उसने सर्च इंजन से हरला थाना प्रभारी का नंबर निकाला और अपनी पीड़ा बताई. मौके पर पुलिस पहुंची. थाना प्रभारी ने मोबाइल से संपर्क कर उसे समझाने का काम किया. जिसके बाद वह धीरे-धीरे नीचे उतर गया, पुलिस उसे थाना ले गई और उसे समझाया.