पति-पत्नी और फोन, बस हो गया तमाशा! जानें, पूरा माजरा
धनबाद में पारिवारिक विवाद के चलते एक युवक बिजली के टावर पर चढ़ गया.
Published : November 24, 2025 at 5:27 PM IST
धनबादः जिला के टुंडी थाना क्षेत्र में एक युवक हाईटेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गया. काफी मशक्कत और पुलिस की तत्परता से लड़के को सकुशल टावर से नीचे उतरने के लिए राजी किया गया.
दरअसल, शादीशुदा युवक एक अन्य लड़की से फोन पर बात करता था. इस बात को लेकर पति-पत्नी में झगड़े होते थे और बीवी अपने पति को उस लड़की से बात करने के लिए मना करती थी. आज सोमवार को भी पत्नी ने अपने पति को लड़की से बात करने से मना किया.
इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ और फिर पत्नी ने पति को थप्पड़ जड़ दिया. इस बात पर नाराज पति हाई वोल्टेज हाई टेंशन की टावर पर चढ़ गया. इस बात की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने सबसे पहले बिजली की सप्लाई बंद कराई. इसके बाद करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतरवाने में पुलिस को सफलता मिली.
ये घटना टुंडी थाना क्षेत्र के कोलहर पंचायत के नोहाट गांव के बगल से सटे खारियोटांड़ गांव की है. यहां लगे हाई वोल्टेज टावर पर एक युवक चढ़ गया. युवक नाम 32 वर्षीय अशोक मरांडी है.
वहीं टुंडी थाना प्रभारी उमा शंकर ने बताया कि कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा गया. सबसे पहले बिजली की सप्लाई बंद कराई गई. युवक का नाम अशोक मरांडी है. उन्होंने कहा कि युवक शादीशुदा है, वह किसी अन्य एक लड़की से फोन पर बातचीत किया करता था. पत्नी उसे बात करने से मना करती थी. आज भी वही लड़की से बात कर रहा था. पत्नी द्वारा उसे बात करने से मना किया गया. इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया. इस दौरान पत्नी ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया. इस बात से गुस्सा होकर वह हाई वोल्टेज टावर पर चढ़ गया था.
