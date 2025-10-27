ETV Bharat / state

रिम्स के पास बिजली के पोल पर चढ़ा व्यक्ति, ईटीवी भारत की पहल पर सीनियर एसपी के निर्देश हुई कार्रवाई

रांची में रिम्स के पास बिजली के पोल पर युवक चढ़ गया. इसको लेकर काफी देर तक अफरातफरी का माहौल रहा.

A young man climbed electric pole near RIMS in Ranchi
बिजली के पोल पर चढ़ा युवक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 27, 2025 at 10:50 PM IST

3 Min Read
रांचीः राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल के ठीक बगल में स्थित छठ तालाब के समीप सोमवार को एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली. यहां एक व्यक्ति अचानक बिजली के पोल पर चढ़ गया, जिससे आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

राहगीरों और श्रद्धालुओं ने जब व्यक्ति को ऊंचे पोल पर चढ़ा देखा तो किसी अनहोनी की आशंका से लोग भयभीत हो उठे. इस घटना की सूचना तुरंत ईटीवी भारत के माध्यम से प्रशासन को दी गई.

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ईटीवी भारत ने इसकी सूचना रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन को दी. सीनियर एसपी ने तत्काल इस पर संज्ञान लेते हुए बरियातू थाना प्रभारी को मौके पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए. निर्देश मिलते ही बरियातू थाना की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. स्थिति को देखते हुए फायर ब्रिगेड को भी मौके पर बुलाया गया, ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके.

इसी दौरान, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को घटनास्थल की ओर आता देखकर व्यक्ति ने खुद ही पोल से नीचे उतरने की कोशिश की. पोल पर हाई वोल्टेज लाइन होने के कारण उसे हल्का झटका भी लगा, जिसके बाद वह नीचे छलांग लगा दिया. नीचे गिरने पर वह घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे तुरंत अपने संरक्षण में लेकर रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, वह व्यक्ति घाटशिला का रहने वाला बताया जा रहा है. बताया गया कि उसके भाई की हाल ही में सड़क दुर्घटना में गंभीर चोट लगी थी और उसका इलाज रिम्स में चल रहा था. सोमवार को घायल भाई की मौत हो गई, जिससे वह मानसिक रूप से बेहद परेशान हो गया था. इसी मानसिक तनाव में वह अचानक बिजली के पोल पर चढ़ गया.

बरियातू थाना प्रभारी मनोज कुमार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह मामला मानसिक तनाव और भावनात्मक असंतुलन से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. पुलिस अब युवक की पूरी पृष्ठभूमि और मानसिक स्थिति की जांच कर रही है.

इस घटना के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए थे, लेकिन पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए किसी तरह की अफरा-तफरी नहीं होने दी. रिम्स अस्पताल के पास होने के कारण यह घटना सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील मानी जा रही थी. बरियातू थाना की त्वरित कार्रवाई और पुलिस की सूझबूझ के कारण संभावित बड़ी दुर्घटना टल गई.

YOUTH BROUGHT DOWN FROM POLE
YOUNG MAN CLIMBED ELECTRIC POLE
RIMS IN RANCHI
रांची सीनियर एसपी राकेश रंजन
YOUTH ON ELECTRIC POLE

