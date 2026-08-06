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चाकसू में हाई-वोल्टेज ड्रामा: प्रेम प्रसंग के चलते टावर पर चढ़ा युवक, SDRF और दमकल की टीमें मौके पर तैनात

युवक 300 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा ( ETV Bharat Chaksu )