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चाकसू में हाई-वोल्टेज ड्रामा: प्रेम प्रसंग के चलते टावर पर चढ़ा युवक, SDRF और दमकल की टीमें मौके पर तैनात

चाकसू में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक 300 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिससे पुलिस-प्रशासन और SDRF टीम में हड़कंप मच गया.

युवक 300 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा
युवक 300 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा (ETV Bharat Chaksu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 6, 2026 at 6:59 PM IST

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चाकसू (जयपुर): जिले के चाकसू कस्बे में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब 'शोले' फिल्म के वीरू की तरह एक युवक करीब 300 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया. टावर पर चढ़कर युवक द्वारा कूदने की धमकी दिए जाने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर सैकड़ों स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

घटना चाकसू-फागी रोड स्थित IDSMT स्कीम के पास रेलवे स्टेशन क्षेत्र की है. जैसे ही युवक के टावर पर चढ़ने की भनक लगी, तुरंत चाकसू एसीपी भवानी सिंह और थानाधिकारी मनोहर लाल मेघवाल पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी और बचाव अभियान शुरू कराया.

युवक 300 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा
मौके पर मौजूद पुलिस (ETV Bharat Chaksu)

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SDRF और दमकल की टीमें तैनात: किसी भी अनहोनी या आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने मौके पर सिविल डिफेंस, SDRF, दमकल विभाग की गाड़ियां और एम्बुलेंस को तैनात कर दिया है. एसीपी भवानी सिंह ने बताया कि टावर पर चढ़े युवक की पहचान मुकेश सैनी के रूप में हुई है, जो राहोली (निवाई) का निवासी है.

प्रेम प्रसंग का मामला आया सामने: एसीपी भवानी सिंह ने बताया कि पुलिस की शुरुआती जांच और प्राथमिक जानकारी के अनुसार, पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है. हालांकि, युवक के इस आत्मघाती कदम के पीछे की सटीक वजह जानने के लिए पुलिस सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लाउडस्पीकर व अन्य माध्यमों से लगातार युवक से बातचीत कर रहे हैं और उसे समझाइश देकर सकुशल नीचे उतारने के प्रयासों में जुटे हुए हैं.

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चाकसू में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक
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प्रेम प्रसंग का मामला
CHAKSU MOBILE TOWER INCIDENT

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