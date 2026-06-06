ग्रेटर नोएडा: मामूली कहासुनी में युवक ने मां पर किया हमला, फिर दी पांचवीं मंजिल से कूदकर दी जान
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 21 वर्षीय युवक ने अपनी मां पर चाकू से हमला कर दिया और फिर 5वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी.
Published : June 6, 2026 at 4:05 PM IST|
Updated : June 6, 2026 at 4:14 PM IST
नोएडा: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में रहने वाले 21 वर्षीय युवक ने अपनी मां के साथ हुए मामूली विवाद के बाद उन पर चाकू से हमला कर दिया और फिर खुद पांचवीं मंजिल से नीचे कूद गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है, जबकि मां का इलाज चल रहा है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुटा हुआ है.
मृतक की पहचान मूल रूप से बिसरख के पतवाड़ी गांव निवासी सागर यादव के रूप में हुई है. फिलहाल वह अपने माता-पिता और छोटे भाई के साथ ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइडी में रह रहा था. सोसाइटी में किसी युवक के नीचे गिरने की सूचना पर थाना बिसरख पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. जब पुलिस ने मामले की छानबीन की, तो घटना के पीछे की कहानी बेहद चौंकाने वाली और दुखद निकली.
सेंट्रल नोएडा के एडीसीपी ने बताया कि,
परिजनों और आस-पास के लोगों से पूछताछ में सामने आया कि सागर यादव मानसिक रूप से अस्वस्थ था. किसी बात को लेकर सागर की अपनी माताजी से तीखी कहासुनी हो गई. बहस इस कदर बढ़ी कि गुस्से में आकर सागर ने अपनी मां पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गईं. इस घटना के तुरंत बाद, सागर 18वीं मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट से नीचे आया और सोसाइटी की पांचवीं मंजिल से नीचे छलांग लगा दी. पुलिस ने भारी सुरक्षा और हंगामे के बीच घायल सागर को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
सागर की मां को आई चोटें गंभीर नहीं हैं और वे खतरे से बाहर बताई जा रही हैं. एडीसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और मामले में अन्य आवश्यक कानूनी व अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. इस घटना के बाद से पूरी राधा स्काई गार्डन सोसाइटी में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग इस दर्दनाक वाकये से स्तब्ध हैं.
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