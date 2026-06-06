ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा: मामूली कहासुनी में युवक ने मां पर किया हमला, फिर दी पांचवीं मंजिल से कूदकर दी जान

युवक ने अपनी मां पर चाकू से हमला कर दिया ( Etv Bharat )